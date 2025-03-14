Інтерфакс-Україна

Економіка

10:12 14.03.2025

НЕФКО вже завершило 30 проєктів у межах програми “Зелене відновлення України"

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НЕФКО вже завершило 30 проєктів у межах програми “Зелене відновлення України"
Фото: Jussi Ratilainen for Nefco

(оновлена версія новини, на прохання НЕФКО відкориговано цифри допомоги)

Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) у межах створеної у відповідь на агресію Росії в 2022 році програми "Зелене відновлення України" вже завершила 30 проєкти, повідомила радниця з інвестицій НЕФКО Юлія Шевчук в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми активно працюємо в межах цієї програми. Наразі вона охоплює понад 60 проєктів, а ще кілька перебувають на стадії розробки. Попри війну нам уже вдалося завершити 30 проєкти. Основні напрями нашої роботи – це підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери, реконструкція та будівництво нового житла для внутрішньо переміщених осіб, а також проєкти, пов’язані з критичною інфраструктурою. Ми працюємо у сферах водопостачання, теплопостачання та поводження з відходами, сприяючи їхній модернізації та сталому розвитку", - повідомила Шевчук.

Загалом на програму зеленого відновлення НЕФКО вдалося залучити понад EUR330 млн. З них приблизно дві третини надав Європейський Союз, третину - засновники НЕФКО, країни північної Європи (Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія), а також Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P) і Nordic Environmental Development Fund (NMF).

Теги: #зелене_відновлення_україни #шевчук #нефко

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