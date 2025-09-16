Інтерфакс-Україна
Інвестиції
15:34 16.09.2025

Експерти з супроводу інвестицій та адвокати об’єдналися в Національну асоціацію лобістів України для просування інвестицій та захисту інтересів бізнесу

Правники, експерти з фінансів та адвокати об’єдналися в Національну асоціацію лобістів України (НАЛУ) для просування інвестицій та захисту інтересів бізнесу, повідомив адвокат, голова правління НАЛУ, голова Комітету з інформаційної політики Національної асоціації адвокатів України (НААУ) Олексій Шевчук.

"Лобіст – це нова професія в Україні, наразі створена НАЛУ. Це означає, що велика професія тепер відкрита для всіх, це означає, що тепер багато бізнесу має підтримку. Лобіст виконує функції з супроводу бізнесу та інвестицій. Сьогодні це означає, що великі компанії, які збираються заходити на відбудову України, мають провідників, мають підтримку та мають менеджерів, які розвиватимуть ці компанії та супроводжувати інвестиції", - сказав він на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що на сьогодні в НАЛУ увійшли 20 осіб, при тому, що в реєстрі прозорості лобістів, єдиному офіційному державному реєстру лобістів, входять понад 30 осіб, а тримачем реєстру прозорості є НАЗК. При цьому НАЛУ може об'єднювати виключно фізичних осіб-лобістів.

"НАЗК перевіряє представників лобістської професії на відповідність вимогам порядності й доброчесності щодо бізнесу, чи вони не порушують законодавства про лобіювання. Лобісти, які входять в НАЛУ, відповідають стандартам якості та вимогам до професії лобіста. Це означає, що цих представників можна й потрібно обирати для того, щоб супроводжувати великі інвестиційні проєкти. Це означає, що сьогодні ми рухаємося в напрямку створення цивілізованого суспільства", - сказав він.

Шевчук зазначив, що "останнім часом правоохоронні органи багато зловживали, коли якісь інвестиційні проекти представлялися державним органом, коли народні депутати отримували законопроекти, які потребує бізнес".

"Сьогодні ніхто більше не скаже, що це порушення законодавства або зловживання впливом, лобісти – це офіційні менеджери, які представляють бізнес", - сказав він. Є

Шевчук повідомив, що українські лобісти можуть бути зареєстровані в США як окремі представники професії, і зможуть мати відповідний контракт з європейською чи організацією зі США.

"Якщо сьогодні буде замовлення або від якогось лобіста з США, або від якоїсь окремої організації, – наприклад, це може бути й інвестиційний банк, фонд, чи маленький бізнес, який потребує просування, – має бути укладено лобістський договір і цей договір має бути зареєстрований у відповідному реєстрі в США. Самостійно жоден з лобістів не має права діяти на території США, кожен лобіст з України, який має взаємодіяти з американською компанією. Це так само, як з адвокатами: адвокат з Америки не може працювати самостійно в Україні, адвокат з України не може самостійно працювати в США", - сказав він.

Зі свого боку, член правління НАЛУ, керуючий партнер адвокатського об'єднання "Лещенко та партнери" Олександр Лещенко зазначив, що експерти готують великий звіт про статус, систему і порядок лобіювання в Україні, який буде представлено в Європейському парламенті, а також в США, де заплановано проведення круглого столу за міжнародною участю з лобістами з США.

"Лобізм - це діяльність, яка в цивілізованому світі законодавчо врегульована. На жаль, у більшості випадків, у тому числі серед представників еліт, журналістів, існує негативне ставлення до діяльності лобістів. Така думка помилкова, адже починаючи з 1946 року в США вперше запрацював акт, який регулює діяльність саме лобістів. На сьогоднішній день Україна на законодавчому рівні створила такий законодавчий акт і наразі відбувається процес встановлення правового регулювання лобістської діяльності", - сказав він.

