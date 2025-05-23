У Генштабі ЗСУ роз'яснили позицію щодо заміни командира 59-ї ОШБр

Звільнення Богдана Шевчука, командира 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка Сил безпілотних систем , відбулося у зв’язку з тим, що командуванням військової частини було допущено низку прорахунків та різким погіршенням ситуації в смузі оборони.

Таку позицію Генерального штабу в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" озвучив його речник Дмитро Лиховій.

"59-та ОШБр перебуває на напрямку головного удару противника. Командуванням військової частини було допущено низку прорахунків, а також надавалися недостовірні доповіді про стан та положення військ, що створювало додаткову загрозу життю військовослужбовців. З огляду на зазначене, підполковника Богдана Шевчука було замінено на більш досвідченого командира", — зазначив Лиховій.

Речник додав, що командиром бригади став полковник Олександр Сак, "який має значний бойовий досвід та лідерські якості", водночас підполковник Богдан Шевчук є "перспективним командиром та після відпочинку буде призначений на іншу посаду". Призначення полковника Сака погоджено з Командуванням Сил безпілотних систем ЗСУ, додав Лиховій.

Як наголосили у Генштабі, "ухвалення такого кадрового рішення на рівні головнокомандувача ЗСУ пояснюється необхідністю переміщення полковника Олександра Сака між різними видами (окремими родами) військ".

19 травня у ЗМІ повідомлялося, що у 59-ій окремій штурмовій бригаді Сил безпілотних систем, що нині воює на покровського напрямку нагально змінили командира бригади – на місце підполковника Богдана Шевчука прийшов полковник Олександр Сак, який донедавна очолював 53 бригаду. За словами одного зі співрозмовників УП у Силах оборони, рішення про усунення з посади Богдана Шевчука приймав не командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, у підпорядкуванні якого з початку 2025-го року знаходиться 59-та бригада, а головком Олександр Сирський.

У коментарі Суспільному Шевчук повідомив, що наказ про зняття його з посади командира 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем надійшов вночі 16 травня без попередження.