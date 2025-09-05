Інтерфакс-Україна
17:40 05.09.2025

В Україні створено Національну асоціацію лобістів

Національну асоціацію лобістів створено в Україні.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" член асоціації адвокат Олексій Шевчук, це професійне об’єднання "покликане стати єдиним регулятором галузі та основою для майбутньої професії лобіста".

До складу асоціації увійшли також адвокати Ольга Просянюк, Олександр Лещенко, Олександр Черних, голова Національної асоціації арбітражних керуючих адвокат Олександр Бондарчук, Артем Самородов.

Шевчук нагадав, що, в Україні з 1 вересня офіційно запрацював Реєстр прозорості лобістів, передбачений законом про лобіювання.

Асоціація наразі вже має представництва у Лондоні та Цюріху.

"Національна асоціація лобістів України – це крок уперед до культури прозорого просування законопроєктів та професійних стандартів представництва бізнесу у владі", - підкреслив Шевчук.

