Водоканал у Чорткові переведено на відновлювані джерела завдяки донорській допомозі

Фото: NEFCO

Три сонячні електростанції загальною потужністю 340 кВт, побудовані для міського водопостачання та каналізаційних систем КП “Чортківське ВУВКГ”, 23 вересня в Чорткові (Тернопільська область) офіційно ввели експлуатацію, повідомила пресслужба корпорації НЕФКО (NEFCO, Nordic Environment Finance Corporation), за підтримки якої реалізовано проєкт.

Фінансування реалізації проєкту забезпечило Східноєвропейське партнерство з енергоефективності та довкілля (Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership, E5P) у вигляді гранту на EUR460 тис, Швеція надала технічну допомогу на EUR54,96 тис., а місто Чортків внесло співфінансування у розмірі EUR33,846 тис. Команда Egis в Україні виступила технічним радником та консультантом.

Метою проєкту є виробництво “зеленої” електроенергії для водоканалу, який забезпечує безперебійну роботу насосних станцій та очисних споруд. Загальна потужність станцій 340 кВт дозволяє забезпечити близько 20% потреб об’єктів в електроенергії та гарантувати надійність водопостачання, зазначається у пресрелізі.

“Впровадивши цей проєкт, Чортків показав, що навіть у складних умовах війни можлива реалізація таких ініціатив завдяки підтримці міжнародних фінансових інституцій та донорів. Такий підхід дає надію на те, що довгострокова відбудова України буде спрямована не лише на відновлення зруйнованого, а й на трансформацію країни у більш сталу, енергонезалежну, екологічно безпечну державу.”, — наводяться в повідомленні слова мера Чорткова Володимира Шматька.

Він додав, що це також приклад для інших міст, як будувати сучасну інфраструктуру з акцентом на “зелений” перехід та енергоефективність.

Згідно з пресрелізом, впровадження сонячних електростанцій забезпечує безперебійну подачу води для понад 15 тис. споживачів. Використання відновлюваної енергії дозволяє насосним станціям та очисним спорудам працювати безперервно, знижуючи залежність від централізованих джерел електроенергії та підвищуючи енергетичну стійкість громади. Передбачається застосування тарифу “активний споживач”, що потенційно дозволяє Чортківському водоканалу передавати надлишкову електроенергію в національну мережу, підвищуючи енергоефективність та зменшуючи залежність від викопного палива. Очікується, що заміна частини електроенергії, що постачається з мережі, сонячною енергією призведе до скорочення викидів CO₂ приблизно на 300 тонн на рік та заощадить міському бюджету близько EUR70 тис щорічно.

“Сонячна енергетика має багато плюсів порівняно з іншими джерелами енергії, навіть відновлюваними. Сонячні електростанції економічні, швидко будуються та значно безпечніші за паливні генератори. Вони не створюють шуму, потребують менше обслуговування та забезпечують надійнішу роботу на відміну від механічних систем, які схильні до поломок. До того ж сонячні панелі міцні та довговічні”, — пояснив переваги старший консультант НЕФКО Юркі Раутамякі.

Команда Egis супроводжувала проєкт на всіх етапах — від планування й тендерних процедур до технічного нагляду за будівництвом і введенням об’єктів в експлуатацію.

“Реалізація проєкту у Чорткові показала, що успіх у малих містах залежить від кількох важливих факторів: коли місцева влада підтримує ініціативу, є чітке технічне завдання і незалежний супровід, а також доступ до фінансування, як-от НЕФКО та Е5Р, й досвідчені підрядники,” — прокоментував подію експерт Egis у проєкті Олександр Баран.

Він також зазначив, що децентралізовані джерела енергії можуть успішно працювати навіть у невеликих громадах, створюючи основу для сталого розвитку. Однак не менш важливо навчати персонал і забезпечувати постійний технічний моніторинг. “Тільки так сонячні електростанції можуть працювати ефективно та надійно”, - пояснив експерт.

“Сонячні фотоелектричні системи поки що не дуже поширені в муніципальному секторі України. Однак ми сподіваємося, що цей проєкт стане прикладом для інших громад та комунальних підприємств, як можна частково або повністю покрити енергетичні потреби за рахунок енергії сонця”, - вислови надію технічний радник НЕФКО Олексій Думік, якого цитує пресслужба.