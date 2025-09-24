Інтерфакс-Україна
Події
14:31 24.09.2025

Водоканал у Чорткові переведено на відновлювані джерела завдяки донорській допомозі

3 хв читати
Водоканал у Чорткові переведено на відновлювані джерела завдяки донорській допомозі
Фото: NEFCO

Три сонячні електростанції загальною потужністю 340 кВт, побудовані для міського водопостачання та каналізаційних систем КП “Чортківське ВУВКГ”, 23 вересня в Чорткові (Тернопільська область) офіційно ввели експлуатацію, повідомила пресслужба корпорації НЕФКО (NEFCO, Nordic Environment Finance Corporation), за підтримки якої реалізовано проєкт.

Фінансування реалізації проєкту забезпечило Східноєвропейське партнерство з енергоефективності та довкілля (Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership, E5P) у вигляді гранту на EUR460 тис, Швеція надала технічну допомогу на EUR54,96 тис., а місто Чортків внесло співфінансування у розмірі EUR33,846 тис. Команда Egis в Україні виступила технічним радником та консультантом.

Метою проєкту є виробництво “зеленої” електроенергії для водоканалу, який забезпечує безперебійну роботу насосних станцій та очисних споруд. Загальна потужність станцій 340 кВт дозволяє забезпечити близько 20% потреб об’єктів в електроенергії та гарантувати надійність водопостачання, зазначається у пресрелізі.

“Впровадивши цей проєкт, Чортків показав, що навіть у складних умовах війни можлива реалізація таких ініціатив завдяки підтримці міжнародних фінансових інституцій та донорів. Такий підхід дає надію на те, що довгострокова відбудова України буде спрямована не лише на відновлення зруйнованого, а й на трансформацію країни у більш сталу, енергонезалежну, екологічно безпечну державу.”, — наводяться в повідомленні слова мера Чорткова Володимира Шматька.

Він додав, що це також приклад для інших міст, як будувати сучасну інфраструктуру з акцентом на “зелений” перехід та енергоефективність.

Згідно з пресрелізом, впровадження сонячних електростанцій забезпечує безперебійну подачу води для понад 15 тис. споживачів. Використання відновлюваної енергії дозволяє насосним станціям та очисним спорудам працювати безперервно, знижуючи залежність від централізованих джерел електроенергії та підвищуючи енергетичну стійкість громади. Передбачається застосування тарифу “активний споживач”, що потенційно дозволяє Чортківському водоканалу передавати надлишкову електроенергію в національну мережу, підвищуючи енергоефективність та зменшуючи залежність від викопного палива. Очікується, що заміна частини електроенергії, що постачається з мережі, сонячною енергією призведе до скорочення викидів CO₂ приблизно на 300 тонн на рік та заощадить міському бюджету близько EUR70 тис щорічно.

“Сонячна енергетика має багато плюсів порівняно з іншими джерелами енергії, навіть відновлюваними. Сонячні електростанції економічні, швидко будуються та значно безпечніші за паливні генератори. Вони не створюють шуму, потребують менше обслуговування та забезпечують надійнішу роботу на відміну від механічних систем, які схильні до поломок. До того ж сонячні панелі міцні та довговічні”, — пояснив переваги старший консультант НЕФКО Юркі Раутамякі.

Команда Egis супроводжувала проєкт на всіх етапах — від планування й тендерних процедур до технічного нагляду за будівництвом і введенням об’єктів в експлуатацію.

“Реалізація проєкту у Чорткові показала, що успіх у малих містах залежить від кількох важливих факторів: коли місцева влада підтримує ініціативу, є чітке технічне завдання і незалежний супровід, а також доступ до фінансування, як-от НЕФКО та Е5Р, й досвідчені підрядники,” — прокоментував подію експерт Egis у проєкті Олександр Баран.

Він також зазначив, що децентралізовані джерела енергії можуть успішно працювати навіть у невеликих громадах, створюючи основу для сталого розвитку. Однак не менш важливо навчати персонал і забезпечувати постійний технічний моніторинг. “Тільки так сонячні електростанції можуть працювати ефективно та надійно”, - пояснив експерт.

“Сонячні фотоелектричні системи поки що не дуже поширені в муніципальному секторі України. Однак ми сподіваємося, що цей проєкт стане прикладом для інших громад та комунальних підприємств, як можна частково або повністю покрити енергетичні потреби за рахунок енергії сонця”, - вислови надію технічний радник НЕФКО Олексій Думік, якого цитує пресслужба.

Теги: #нефко #водоканал #чортків

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:13 16.06.2025
Швеція через НЕФКО підтримує пілотний проєкт з екологічного поводження з відходами після відбудови та знесення в Ірпені

Швеція через НЕФКО підтримує пілотний проєкт з екологічного поводження з відходами після відбудови та знесення в Ірпені

18:04 20.03.2025
"Укрводоканалекологія" наполягає на затвердженні можливості бронювання до 75% працівників водоканалів

"Укрводоканалекологія" наполягає на затвердженні можливості бронювання до 75% працівників водоканалів

11:08 14.03.2025
НЕФКО працює над проєктом школи з близьким до нульового споживанням енергії

НЕФКО працює над проєктом школи з близьким до нульового споживанням енергії

10:12 14.03.2025
НЕФКО вже завершило 30 проєктів у межах програми “Зелене відновлення України"

НЕФКО вже завершило 30 проєктів у межах програми “Зелене відновлення України"

10:00 14.03.2025
Нова програма НЕФКО "зеленого" відновлення України буде зосереджена на соціальній та інженерній інфраструктурі - головний радник з інвестицій

Нова програма НЕФКО "зеленого" відновлення України буде зосереджена на соціальній та інженерній інфраструктурі - головний радник з інвестицій

00:59 06.07.2024
Внаслідок удару БпЛА по Сумах до міста припинено подачу води

Внаслідок удару БпЛА по Сумах до міста припинено подачу води

11:47 27.02.2024
Енергетики під'єднали за резервною схемою водоканал у Нікополі та частково повернули світло в Херсоні після обстрілів РФ - Міненерго

Енергетики під'єднали за резервною схемою водоканал у Нікополі та частково повернули світло в Херсоні після обстрілів РФ - Міненерго

19:41 09.01.2024
"Київводоканал", як очікується, до опівночі ліквідує аварійну ситуацію на вул. Оболонській

"Київводоканал", як очікується, до опівночі ліквідує аварійну ситуацію на вул. Оболонській

17:50 04.07.2023
Шмигаль закликає до координації зусиль для якнайшвидшого будівництва нових магістральних водогонів

Шмигаль закликає до координації зусиль для якнайшвидшого будівництва нових магістральних водогонів

07:36 29.05.2023
Херсонводоканал отримав силові модулі перетворювачів частоти та мотопомпи як гуманітарну допомогу

Херсонводоканал отримав силові модулі перетворювачів частоти та мотопомпи як гуманітарну допомогу

ВАЖЛИВЕ

Дрони призводять до майже 80% втрат серед особового складу та техніки, треба шукати протидію - Залужний

За ніч знешкоджено 126 ворожих БпЛА, є влучання на семи локаціях

Окупанти за добу втратили 970 осіб та 134 од. спецтехніки

Путін боїться перемовин віч-на-віч з Україною та хоче лише війни – Зеленьский

США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський в середу виступить на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку

Ключова увага в найближчі тижні буде зосереджена на механізмах використання активів РФ – Стефанішина

Стефанішина про зустріч Зеленського з Трампом: Ми знайшли формат спілкування, який сприятиме результату

МВС Польщі опублікувало список КПП, які відновлюють роботу на кордоні з Білоруссю

Стефанішина анонсувала візит української команди до США 30 вересня для переговорів щодо виробництва зброї

Волонтери УЧХ надають гуманітарну допомогу постраждалим від атаки російських дронів у Харкові

Одна цивільна особа загинула, ще двоє зазнали поранень у Запорізькій області через атаки дронами

Україна може компенсувати брак ресурсів та спричинити непропорційні втрати РФ лише інноваціями – Залужний

Ночі стають холоднішими, у четвер на Закарпатті, а у п'ятницю на переважній частині України – заморозки

Литва передасть Україні понад 200 трансформаторів до початку зими

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА