"Укрводоканалекологія" наполягає на затвердженні можливості бронювання до 75% працівників водоканалів

Асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства "Укрводоканалекологія" закликає Кабінет Міністрів якнайшвидше розглянути і затвердити зміни до урядової постанови щодо надання можливості бронювання до 75% працівників підприємств централізованого водопостачання та водовідведення.

"Бронювання 75% загальної кількості військовозобов’язаних працівників є критичним для водоканалів. Відсутність бронювання за такими критеріями може паралізувати роботу підприємств і призвести до припинення водопостачання і водовідведення, негативно вплинути на економіку, екологію, соціальну сферу", – повідомив президент асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у четвер.

За його словами, такі умови бронювання працівників водоканалів затверджено рішенням Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 4 лютого 2025 року, яке досі не виконане навіть з урахуванням подовження термінів для вже заброньованих співробітників.

Новицький зазначив, що відповідні зміни до постанови №76 щодо бронювання вже опрацьовано і профільні міністерства їх узгодили, зокрема Мінекономіки і Міністерство розвитку громад і територій, проте їх досі не винесли на розгляд уряду.

"Пропозиція до першої віцепрем’єрки – міністерки України Юлії Свириденко, до Міністерства економіки України терміново внести до порядку денного найближчого засідання Кабінету Міністрів розгляд змін до постанови №76 щодо надання можливості бронювання до 75% працівників підприємств централізованого водопостачання та водовідведення", – наголосив він.

В якості альтернативи президент асоціації запропонував знову подовжити термін бронювання вже заброньованих осіб, якщо на цьому етапі немає можливості розглянути зміни до постанови.

Як зазначила заступниця директора КП "Чернігівводоканал" Наталя Музиченко, дефіцит кадрів на підприємстві сьогодні 30%, що становить серйозну проблему для проведення щоденних аварійних ремонтів. А проте специфіка роботи водоканалів не дозволяє залучати до складних робіт непідготовлених осіб або жінок, тому питання достатнього бронювання є надкритичним для функціонування галузі, в якій немає альтернативних рішень, підкреслила експертка.

Асоціація "Укрводоканалекологія" поєднує виробничі підприємства, установи, організації водопровідно-каналізаційного господарства, науково-дослідні, проектні, ремонтно-будівельні та інші підприємства різних форм власності. Є корпоративним членом Міжнародної водної асоціації IWA.

Джерело: https://www.youtube.com/live/hbfZtZMar2E