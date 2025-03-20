Інтерфакс-Україна

Пресконференції

18:04 20.03.2025

"Укрводоканалекологія" наполягає на затвердженні можливості бронювання до 75% працівників водоканалів

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"Укрводоканалекологія" наполягає на затвердженні можливості бронювання до 75% працівників водоканалів

Асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства "Укрводоканалекологія" закликає Кабінет Міністрів якнайшвидше розглянути і затвердити зміни до урядової постанови щодо надання можливості бронювання до 75% працівників підприємств централізованого водопостачання та водовідведення.

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"Бронювання 75% загальної кількості військовозобов’язаних працівників є критичним для водоканалів. Відсутність бронювання за такими критеріями може паралізувати роботу підприємств і призвести до припинення водопостачання і водовідведення, негативно вплинути на економіку, екологію, соціальну сферу", – повідомив президент асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у четвер.

За його словами, такі умови бронювання працівників водоканалів затверджено рішенням Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 4 лютого 2025 року, яке досі не виконане навіть з урахуванням подовження термінів для вже заброньованих співробітників.

Новицький зазначив, що відповідні зміни до постанови №76 щодо бронювання вже опрацьовано і профільні міністерства їх узгодили, зокрема Мінекономіки і Міністерство розвитку громад і територій, проте їх досі не винесли на розгляд уряду.

"Пропозиція до першої віцепрем’єрки – міністерки України Юлії Свириденко, до Міністерства економіки України терміново внести до порядку денного найближчого засідання Кабінету Міністрів розгляд змін до постанови №76 щодо надання можливості бронювання до 75% працівників підприємств централізованого водопостачання та водовідведення", – наголосив він.

В якості альтернативи президент асоціації запропонував знову подовжити термін бронювання вже заброньованих осіб, якщо на цьому етапі немає можливості розглянути зміни до постанови.

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Як зазначила заступниця директора КП "Чернігівводоканал" Наталя Музиченко, дефіцит кадрів на підприємстві сьогодні 30%, що становить серйозну проблему для проведення щоденних аварійних ремонтів. А проте специфіка роботи водоканалів не дозволяє залучати до складних робіт непідготовлених осіб або жінок, тому питання достатнього бронювання є надкритичним для функціонування галузі, в якій немає альтернативних рішень, підкреслила експертка.

Асоціація "Укрводоканалекологія" поєднує виробничі підприємства, установи, організації водопровідно-каналізаційного господарства, науково-дослідні, проектні, ремонтно-будівельні та інші підприємства різних форм власності. Є корпоративним членом Міжнародної водної асоціації IWA.

Джерело: https://www.youtube.com/live/hbfZtZMar2E

Теги: #бронювання #водоканал

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