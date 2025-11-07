Бізнес потребує ефективної та зрозумілої процедури бронювання кадрів через їх дефіцит - опитування

Український бізнес у чотирьох регіонах - на Львівщині, Дніпропетровщині, Одещині та Харківщині - назвав значною перешкодою для ведення діяльності брак кадрів через виїзд за кордон та мобілізацію, тому з’являється запит на ефективну й зрозумілу процедуру бронювання.

Про це йдеться в результатах опитування бізнес-клімату в різних регіонах України, що проведено Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА).

"До того ж, покращити умови ведення бізнесу, на думку підприємців у регіонах, може страхування воєнних ризиків, збереження та відновлення інфраструктури, зменшення навантаження на фонд оплати праці та інші заходи", - зазначають в ЄБА.

Щодо ситуації в усіх чотирьох регіонах, то вона дещо покращились. Інтегральна оцінка індексу склала у Львові – 2,64 бала (2,62 у 2024 році), у Дніпрі – 2,44 бала (2,20), в Одесі – 2,39 бала (2,15) та у Харкові – 1,92 бала (1,45). Умови ведення бізнесу компанії переважно оцінюють як складні і тільки на заході більшість компаній вважають їх задовільними.

Проте, крім Львівщини, решта відзначає труднощі в діяльності через зниження купівельної спроможності населення.

Щодо Львівщини, то повному обсязі наразі працюють 74% респондентів, 26% працюють з обмеженнями. Порівняно з минулим роком зросла кількість тих, хто вважає умови ведення бізнесу в регіоні задовільними - з 53% до поточних 65%. Водночас зменшилась кількість тих, кому складно працювати – про це заявили 31% підприємців, лише 4% зазначили, що їм легко вести бізнес.

Ситуація на Дніпропетровщині дещо покращилась: складними умови ведення бізнесу в регіоні називають 56% підприємців, 44% - задовільними. Попри це, частка компаній, що працюють у повному обсязі, зросла з 20% у 2024 році до 56% у поточному. Відповідно, 44% компаній працюють з певними обмеженнями (проти 80% торік).

В Одеському регіоні кількість підприємців, що вважають умови ведення бізнесу складними, скоротилася з 75% у 2024р. до 61% нині, для 39% респондентів вони є задовільними. Повноцінно у регіоні працюють 44% компаній, 56% – з певними обмеженнями.

Очікувано найгіршими є оцінки бізнес-клімату підприємців у Харківському регіоні. Утім цього року дещо зменшилась кількість підприємців, що оцінюють умови ведення бізнесу як складні – зі 100% минулого року до поточних 79%. При цьому 21% оцінюють бізнес-середовище як задовільне, тоді як минулого року так не вважала жодна з опитаних компаній. Проте, лише 21% респондентів працює в повному обсязі, 79% працюють з певними обмеженнями, тоді як минулого року 91% компаній працювали з обмеженнями, а 9% не працювали взагалі.

На Львівщині позитивними факторами вважають відносну безпечність регіону, релокацію підприємств до області та діалог з місцевою владою. Проте, серед пропозицій для покращення бізнес-клімату - прозора процедура бронювання, зменшення навантаження на фонд оплати праці та зменшення тиску з боку контролюючих органів.

У Дніпропетровській області як реальні проблеми визначені також фіскальний тиск та логістичні труднощі, а серед позитивних оцінок - наявність програми "Доступні кредити 5-7-9%", промисловий потенціал регіону та діалог з владою для вирішення нагальних проблем. Для покращення умов бізнес пропонує запровадити страхування воєнних ризиків, зменшити тиску з боку контролюючих органів.

В Одеській області серед труднощів також відзначають логістику, корупцію та втрату активів через війну й з інших причин. Проте позитивний вплив чинить робота портів, гнучкість бізнесу та готовність підприємців адаптуватись. Водночас компанії мають запит на відновлення та збереження інфраструктури, пільгове кредитування, доступність грантових програм.

Щодо Харківщини, то попри зниження купівельної спроможності населення, важкодоступність програм фінансування та інших можливостей для підтримки бізнесу, опитані відзначають такі позитивні фактори як звільнення від деяких податків та платежів та відкритість регіональної влади. Водночас бізнес пропонує відновлення та збереження інфраструктури, зниження військового збору, запровадження податкових і тарифних пільг, можливості страхування воєнних ризиків.

Опитування проводилося з 11 вересня до 13 жовтня 2025 року серед 73 компаній з регіональних офісів ЄБА.