Інтерфакс-Україна
Події
21:20 25.10.2025

Аварія в мережі водоканалу залишила без водопостачання 10 відсотків Львова - міськрада

1 хв читати
Аварія в мережі водоканалу залишила без водопостачання 10 відсотків Львова - міськрада

Аварія у мережі "Львівводоканалу" призвела до припинення водопостачання кільком районам міста, повідомила міська Рада Львова у телеграм-каналі у суботу.

"Без води зараз близько 50 тисяч львів’ян – це 10% міста. А саме частина Залізничного та Шевченківського районів… Питну воду людям підвозять водовозки — їхня робота продовжена до повного відновлення системи", - йдеться в повідомленні мерії.

Швидко полагодити систему досі не вдається через нові прориви у зношеній мережі.

"Після спустошення труб вода знову наповнює мережу під тиском. Через це в старих трубах виникають гідроудари та нові прориви — система "зриває" у найслабших місцях", - пояснили чиновники.

За їх інформацією, вартість повної заміни усіх мереж у Львові становить понад 10 мільярдів гривень.

Джерело: https://t.me/lviv_adm/47300

Теги: #львів #водоканал #львівводоканал #аварія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:42 15.10.2025
Інвестфонд SEAF розпочинає проєкти з підтримки бізнесу у Львові – мер

Інвестфонд SEAF розпочинає проєкти з підтримки бізнесу у Львові – мер

01:05 15.10.2025
ДТЕК обіцяє повернути світло всьому Києву в найближчі години

ДТЕК обіцяє повернути світло всьому Києву в найближчі години

11:40 14.10.2025
Інспектор Львівської митниці отримував "відкати" за безмитне ввезення "Саrtier", "Van Cleef" та "Hermes"

Інспектор Львівської митниці отримував "відкати" за безмитне ввезення "Саrtier", "Van Cleef" та "Hermes"

20:30 13.10.2025
Відомо про одного постраждалого громадянина України внаслідок аварії поїздів у Словаччині – МЗС

Відомо про одного постраждалого громадянина України внаслідок аварії поїздів у Словаччині – МЗС

16:43 13.10.2025
В Словаччині 91 людина постраждала внаслідок аварії двох швидкісних поїздів – ЗМІ

В Словаччині 91 людина постраждала внаслідок аварії двох швидкісних поїздів – ЗМІ

16:08 13.10.2025
Інформації щодо постраждалих українців внаслідок зіткнення швидкісних потягів у Словаччині немає - МЗС

Інформації щодо постраждалих українців внаслідок зіткнення швидкісних потягів у Словаччині немає - МЗС

17:49 10.10.2025
Львів протестував міські комунікації на випадок блекауту та відклав початок опалення через нічні обстріли Києва – мер

Львів протестував міські комунікації на випадок блекауту та відклав початок опалення через нічні обстріли Києва – мер

15:34 10.10.2025
Глава МЗС Польщі Сікорський отримав звання почесного доктора Львівського університету ім. І.Франка

Глава МЗС Польщі Сікорський отримав звання почесного доктора Львівського університету ім. І.Франка

12:15 10.10.2025
На Львівщину прибув з візитом голова МЗС Польщі Сікорський

На Львівщину прибув з візитом голова МЗС Польщі Сікорський

10:17 07.10.2025
СБУ затримала громадянина РФ, який під виглядом добровольця вступив до Сил оборони і почав шпигувати для ФСБ

СБУ затримала громадянина РФ, який під виглядом добровольця вступив до Сил оборони і почав шпигувати для ФСБ

ВАЖЛИВЕ

Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

Зеленський: Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року

Міністр економіки Німеччини запевнила у допомозі українцям напередодні зими, нагадала, що Patriots вже "в дорозі"

Опалювальний сезон може розпочатись найближчими днями, зі зниженням температури - Міненерго

Зеленський: Від початку року Росія випустила по Україні близько 770 балістичних ракет і більше 50 "кинджалів"

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 158 ворожих атак - Генштаб

Молдова знизила тариф на транзит газу до України на 50 відсотків

Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

Роботизований пожежний комплекс, броньовані евакомобілі й позашляховики передано в Херсон за проєктом "Офіцер-рятувальник громади" - Клименко

П'ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес внаслідок ворожого удару по Харкову

Окупанти вдарили по Харкову дронами, інформація уточнюється – мер

Чергова партія комплексів ПДТР "Ай-Петрі" надійшла в ЗСУ, повідомив Порошенко

Ворог просунувся в трьох областях – DeepState

УЧХ та ДСНС України провели спільні навчання на Рівненщині

Зеленський: Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА