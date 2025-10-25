Аварія в мережі водоканалу залишила без водопостачання 10 відсотків Львова - міськрада

Аварія у мережі "Львівводоканалу" призвела до припинення водопостачання кільком районам міста, повідомила міська Рада Львова у телеграм-каналі у суботу.

"Без води зараз близько 50 тисяч львів’ян – це 10% міста. А саме частина Залізничного та Шевченківського районів… Питну воду людям підвозять водовозки — їхня робота продовжена до повного відновлення системи", - йдеться в повідомленні мерії.

Швидко полагодити систему досі не вдається через нові прориви у зношеній мережі.

"Після спустошення труб вода знову наповнює мережу під тиском. Через це в старих трубах виникають гідроудари та нові прориви — система "зриває" у найслабших місцях", - пояснили чиновники.

За їх інформацією, вартість повної заміни усіх мереж у Львові становить понад 10 мільярдів гривень.

Джерело: https://t.me/lviv_adm/47300