12:58 09.10.2025

Рада ввела тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ОПК

Верховна Рада на засіданні у четвер внесла зміни до законодавства щодо тимчасового бронювання військовозобов’язаних на підприємствах критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу, згідно з якими вони бронюються на 45 днів одразу з моменту підписання трудових договорів, повідомила народна депутатка ("Слуга народу") Галина Янченко.

"Щойно Рада проголосувала за тимчасове бронювання нових співробітників для ОПК. "За"  - 272! Відтепер українські підприємства ОПК зможуть тимчасово бронювати працівників на 45 днів, навіть якщо у них ще не врегульовані питання з військовим обліком", - написала вона у Facebook.

Вона підкреслила, що цей час дасть змогу людям пройти ВЛК, оформити документи й влаштуватися працювати на заводах, "і не ховатися від ТЦК".

"Законопроєкт №13335 ми писали разом із Мінстратегпромом та оборонними асоціаціями, щоб терміново вирішити проблему кадрового дефіциту на наших збройних підприємствах", - зазначила Янченко.

Як повідомлялося, документ пропонує доповнити новим положення ст.25 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", яке дозволяє бронювати військовозобов’язаних, які працюють на критично важливих підприємствах (визначених Кабміном), навіть якщо вони не мають військово-облікового документа, не перебувають на обліку, не оновили дані або перебувають у розшуку.

Термін такого бронювання не може перевищувати 45 календарних днів з моменту укладання трудового договору. Це бронювання надається лише один раз на рік.

Для критично важливих підприємств запропоновано встановити випробувальний термін не більше 45 календарних днів для нових працівників.

