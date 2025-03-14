НЕФКО працює над проєктом школи з близьким до нульового споживанням енергії

НЕФКО продовжує співпрацю з донорами в рамках програми зеленого відновлення України, серед проєктів - будівництво школи з близьким до нульового споживанням енергії, повідомила радниця з інвестицій НЕФКО Юлія Шевчук в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

“Ми плануємо продовжувати співпрацю з донорами, зокрема з країнами північної Європи та Євросоюзом. Ключові напрямки нашої діяльності залишаються такими: енергоефективність, соціальна інфраструктура, ремонт житла для ВПО, водопостачання та водовідведення, теплопостачання, а також управління відходами”, - повідомила вона.

Серед проєктів - будівництво школи з близьким до нульового споживанням енергії (NZEB) на місці зруйнованої внаслідок війни будівлі, для нього планується виділення гранту від Фінляндії.

“Ця школа відрізнятиметься від стандартних навчальних закладів. Наскільки нам відомо, в Україні шкільні будівлі жорстко регламентовані, що ускладнює внесення змін до їхніх проєктів. Наприклад, обов’язковими є великі приміщення, такі як спортивний зал, актова зала та їдальня.

Однак для будівлі з близьким до нульового споживанням енергії важливо передбачити багатофункціональне використання простору, інакше витрати на опалення будуть надто великими, і необхідних показників енергоефективності не буде досягнуто, пояснює експерт. "Тому ми закладаємо мультифункціональні простори. Наприклад, актова зала може мати рухомі стіни, як у конференц-залах готелів, що дозволить використовувати її для різних навчальних цілей. Таке рішення допоможе суттєво знизити енергоспоживання", - розповіла Шевчук.

За її словами, цю школу буде зведено за концепцією "проєктуй-будуй", вже є консультант, який готує тендерну документацію.

“Ми плануємо закуповувати проєктанта разом із підрядником, проте вже отримали попередження про можливі труднощі з проходженням експертизи. Це ускладнює процес, але школу з нульовим споживанням енергії все одно буде збудовано”, - наголосила Шевчук.

Серед перспективних напрямків вона також вказала сферу поводження з відходами.

“Ми розпочнемо з невеликих проєктів, таких як збір, сортування та переробка сміття. Крім того, плануємо продовжити проєкт із постачання техніки для розбору зруйнованих будівель і управління відходами завалів. Ймовірно, у 2025 році ми запустимо цей проєкт в одному або двох містах, можливо, у Київській області”, - повідомила Шевчук.