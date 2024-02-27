Енергетики під'єднали за резервною схемою водоканал у Нікополі та частково повернули світло в Херсоні після обстрілів РФ - Міненерго

Енергетики частково під'єднали до мережі водоканал у Нікополі Дніпропетровської області за резервною схемою, роботу якого було порушено через вимкнення підстанції внаслідок бойових дій, повідомило Міністерство енергетики у вівторок.

В оновленому зведенні в телеграм-каналі відомство зазначило, що також частково вдалося відновити електропостачання побутовим споживачам у Херсоні, 9,3 тис. яких знову залишилися без світла через вимкнення ПЛ-150 кВ унаслідок бойових дій.

Цієї ночі обстрілів зазнали також три населені пункти в Харківській області, де триває огляд пошкоджень. Окрім того знеструмлено 10,2 тис. споживачів у Донецькій області.

Унаслідок падіння уламків російського БПЛА пошкоджено повітряну лінію електропередачі в Полтавській області, внаслідок чого залишилися без світла 212 споживачів в одному з районів.

Унаслідок артилерійських обстрілів за добу знеструмлені понад 3,7 тис. споживачів у восьми населених пунктах Сумської області.

Загалом в енергосистемі дефіциту немає, зазначило Міненерго. У короткостроковий ремонт виведено два блоки ТЕС. У резерві 17 енергоблоків і два корпуси ТЕС, які будуть задіяні в разі потреби.

Зазначено також, що протягом березня прогнозують збільшення припливу води на Дніпровському каскаді, що дасть змогу збільшити вироблення електроенергії гідрогенерацією.