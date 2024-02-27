Економіка

11:47 27.02.2024

Енергетики під'єднали за резервною схемою водоканал у Нікополі та частково повернули світло в Херсоні після обстрілів РФ - Міненерго

1 хв читати
Енергетики під'єднали за резервною схемою водоканал у Нікополі та частково повернули світло в Херсоні після обстрілів РФ - Міненерго

Енергетики частково під'єднали до мережі водоканал у Нікополі Дніпропетровської області за резервною схемою, роботу якого було порушено через вимкнення підстанції внаслідок бойових дій, повідомило Міністерство енергетики у вівторок.

В оновленому зведенні в телеграм-каналі відомство зазначило, що також частково вдалося відновити електропостачання побутовим споживачам у Херсоні, 9,3 тис. яких знову залишилися без світла через вимкнення ПЛ-150 кВ унаслідок бойових дій.

Цієї ночі обстрілів зазнали також три населені пункти в Харківській області, де триває огляд пошкоджень. Окрім того знеструмлено 10,2 тис. споживачів у Донецькій області.

Унаслідок падіння уламків російського БПЛА пошкоджено повітряну лінію електропередачі в Полтавській області, внаслідок чого залишилися без світла 212 споживачів в одному з районів.

Унаслідок артилерійських обстрілів за добу знеструмлені понад 3,7 тис. споживачів у восьми населених пунктах Сумської області.

Загалом в енергосистемі дефіциту немає, зазначило Міненерго. У короткостроковий ремонт виведено два блоки ТЕС. У резерві 17 енергоблоків і два корпуси ТЕС, які будуть задіяні в разі потреби.

Зазначено також, що протягом березня прогнозують збільшення припливу води на Дніпровському каскаді, що дасть змогу збільшити вироблення електроенергії гідрогенерацією.

 

Теги: #водоканал #енергетика #міненерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:33 26.02.2024
"Укренерго" у 2024 р. розпочинає будівництво трьох стратегічних ЛЕП і зацікавлена в українських виробниках обладнання - Кудрицький

"Укренерго" у 2024 р. розпочинає будівництво трьох стратегічних ЛЕП і зацікавлена в українських виробниках обладнання - Кудрицький

12:53 25.02.2024
Дефіциту е/е немає, у резерві одразу 19 генерувальних одиниць ТЕС - Міненерго

Дефіциту е/е немає, у резерві одразу 19 генерувальних одиниць ТЕС - Міненерго

11:46 25.02.2024
ЗАЕС п'яту добу залишається на одній лінії електропостачання - Міненерго

ЗАЕС п'яту добу залишається на одній лінії електропостачання - Міненерго

16:13 23.02.2024
НАЗК склало протокол про адміністративні правопорушення заступника глави ОП Шурми на предмет виникнення конфлікту інтересів в енергосекторі

НАЗК склало протокол про адміністративні правопорушення заступника глави ОП Шурми на предмет виникнення конфлікту інтересів в енергосекторі

14:32 23.02.2024
"ДТЕК КЕМ" у 2024 р. інвестує в оновлення електромереж столиці понад 830 млн грн

"ДТЕК КЕМ" у 2024 р. інвестує в оновлення електромереж столиці понад 830 млн грн

13:10 21.02.2024
В Україні без світла в середу 358 населених пунктів - "Укренерго"

В Україні без світла в середу 358 населених пунктів - "Укренерго"

10:41 21.02.2024
ЗАЕС через обстріли залишилася на одній лінії електропостачання - Міненерго

ЗАЕС через обстріли залишилася на одній лінії електропостачання - Міненерго

12:09 20.02.2024
На ранок вівторка в Україні без світла 374 населених пункти - "Укренерго"

На ранок вівторка в Україні без світла 374 населених пункти - "Укренерго"

10:32 20.02.2024
Дефіциту е/е немає, унаслідок обстрілів відключено від газу низку споживачів у двох областях - Міненерго

Дефіциту е/е немає, унаслідок обстрілів відключено від газу низку споживачів у двох областях - Міненерго

19:01 19.02.2024
"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 116 тис. абонентів Донецької та Дніпропетровської областей

"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 116 тис. абонентів Донецької та Дніпропетровської областей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мінагрополітики розробило проєкт Стратегії продовольчої безпеки України

Держава в межах платформи "Зроблено в Україні" запустить кешбек за купівлю української продукції - Зеленський

З точки зору військової оборонної підтримки фінансами, зброєю і технологіями від партнерів Україна має перспективу на 10 років - Шмигаль

Уже відновлено 23 тис. будівель, 9,2 тис. об'єктів інфраструктури, майже 900 медичних та понад 600 освітніх закладів - Шмигаль

Перший транш у 4,5 млрд євро надійде в Україну в березні - зустріч фон дер Ляєн і Шмигаля

ОСТАННЄ

Мінагрополітики розробило проєкт Стратегії продовольчої безпеки України

Уряд, СУП, AmCham, ФРУ, ТПП, УСПП, IT Ukraine, CEO Club підписали заяву про поглиблення співпраці

ДІАМ здійснюватиме ринковий нагляд за якістю будпродукції - постанова

Останнє слово в дозволі компаніям заплатити за євробондами з України за НБУ - Свириденко

Литовські фермери не блокуватимуть українське зерно - Литовська асоціація виробників зерна

"Нафтогаз" планує у 2024р. довести обсяг видобутку газу до 15 млрд куб. м - Чернишов

Україна очікує, що всі країни ЄС за прикладом Латвії запровадять заборону на російську агропродукцію - торгпред України

США вивчають можливість використання заморожених російських активів - американський Мінфін

Україна розширить вимогу щодо локалізації під час держзакупівель - прем'єр

Українські електротехнічні компанії з початком війни збільшили виробництво й мають потенціал у Європі - голова "Укренерго"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА