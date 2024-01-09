"Київводоканал", як очікується, до опівночі ліквідує аварійну ситуацію на вул. Оболонській

Фахівці "Київводоканалу" продовжують ліквідовувати аварійну ситуацію на вул. Оболонській у столиці, де сталося пошкодження, роботи триватимуть, як очікується, до кінця поточної доби, повідомляє ПрАТ "АК "Київводоканал".

"Для відновлення водопостачання планують замінити 1,5 м труби діаметром 300 мм. Ремонтні роботи триватимуть до кінця доби", - йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації з посиланням на "Київводоканал" на сайті у вівторок увечері.

Як повідомляється, про завершення робіт і відновлення послуги водопостачання компанія повідомить окремо.

"Комунальні служби столиці працюють у посиленому режимі, щоб ліквідувати пошкодження трубопроводів, що стаються через зниження температури. Різка зміна температури ґрунту спричинила збільшення кількості аварій, особливо на ділянках мереж із найбільшими термінами експлуатації", - наголошується в повідомленні.