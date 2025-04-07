Інтерфакс-Україна

Події

16:27 07.04.2025

"Зелене" відновлення стане однією з ключових тем на Конференції з відновлення України у липні 2025р – посол Італії

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"Зелене" відновлення стане однією з ключових тем на Конференції з відновлення України у липні 2025р – посол Італії

"Зеленому" відновленню буде приділено значну увагу на Конференції з відновлення України, що відбудеться у липні 2025 року в Римі, повідомив посол Італії в Україні Карло Формоза.

"URC-25 включатиме панель високого рівня та тематичний семінар зі сталого відновлення, спрямований на узгодження експертизи, фінансування, бачення та підтримку кліматично-розумного майбутнього для України", - сказав він на Першому форумі зацікавлених сторін у Києві в понеділок.

Посол сподівається, що конференція стане важливою платформою для втілення ідей та мобілізації міжнародного партнерства для досягнення відчутних результатів на місцях.

"Італія має значний досвід у сфері екологічної архітектури, відновлювальної енергетики, сталого сільського господарства та економіки замкненого циклу. Наші компанії, дослідницькі центри та неурядові організації готові зробити свій внесок не лише технологіями, а й місцевим партнерством та розбудовою потенціалу", - зазначив він.

Окрім того, Італія бачить важливу роль своїх міст та регіонів у сприянні децентралізованій співпраці для підтримки та порятунку кліматично стійких громад в Україні.

"Зелене" відновлення України - це не другорядне питання. Воно має важливе значення для її довгострокового процвітання та інтеграції в європейський клімат", - наголосив посол.

Як повідомлялося, Міжнародна конференція з відновлення України відбудеться в Італії в липні 2025 року.

Теги: #зелене_відновлення_україни #італія

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