Уряд продовжив експеримент з онлайн-видачі лісорубного квитка і сертифіката

Уряд продовжив термін дії відповідного експериментального проєкту з онлайн-видачі лісорубного квитка і сертифіката про походження деревини до 1 червня 2027 року, повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України.

Міністерство нагадало, що експериментальний проєкт був впроваджений Кабінетом міністрів ще у травні 2023 року для унеможливлення зловживань і фальсифікацій дозвільних документів, а також з метою повного простеження обігу деревини від місця заготівлі до її реалізації на експорт. Мета такого рішення - запобігання незаконним вирубкам лісів і тіньовому обігу деревини.

За інформацією Міндовкілля, за цей час онлайн було видано понад 153,5 тис. лісорубних квитків. Для порівняння, за 2022 рік Держлісагентство видало близько 38 тисяч квитків, а за 2021 рік – майже 59 тисяч квитків. За два роки дії експериментального проєкту також було видано 92 тис. е-сертифікатів.

"Перехід на електронні дозвільні документи забезпечив прозору та ефективну роботу системи електронного обліку деревини (ЕОД). Завдяки цій системі можна оперативно відстежити рух деревини на всіх етапах заготівлі, а також у реальному часі бачити залишки лісопродукції на кожній ділянці", - зауважили в міністерстві.

Фактично вперше в історії України було створено такий наскрізний цифровий ланцюг прослідковуваності руху деревини від заготівлі до експорту, що, за твердженням Міндовкілля, позитивно відзначили європейські партнери. Єврокомісія віднесла Україну до країн із низьким рівнем ризику за європейським Регламентом запобігання знелісненню (EUDR), що є найвищим можливим статусом серед експортерів деревини до ЄС.