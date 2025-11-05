ВООЗ проведе першу глобальну зустріч центрів співробітництва у квітні 2026 року

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) проведе свою першу глобальну зустріч усіх центрів співробітництва у квітні 2026 року на кампусі WHO Academy, повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

"Оскільки ми плануємо розширити наші мережі, ми проведемо нашу першу глобальну зустріч усіх центрів співпраці у квітні 2026 року в #WHOAcademy, щоб дослідити, як ми можемо найкраще використовувати цю потужну мережу провідних установ. Я дякую своєму братові @RD_WPRO доктору Саї Ма'у Піукала за запрошення приєднатися до П'ятого регіонального форуму центрів співпраці ВООЗ у Західній частині Тихого океану", - написав він у соцмережі Х.

Гебреєсус зазначив, протягом десятиліть кількість центрів співпраці ВООЗ зростала разом із масштабами їхніх зобов'язань перед програмами ВООЗ. "Сьогодні існує майже 800 центрів співпраці у понад 80 державах-членах. Їхній внесок зміцнює здатність ВООЗ сприяти здоров'ю, надавати медичну допомогу та захищати громади", - пише він.

За його словами, одна з основних функцій ВООЗ, викладена в Статуті, полягає в "сприянні та проведенні досліджень у галузі охорони здоров'я".

"У 1949 році Друга Всесвітня асамблея охорони здоров'я встановила політику, яка застосовується з того часу: ВООЗ не повинна створювати власні дослідницькі установи, а використовувати досвід та можливості установ у всьому світі", - написав Гебреєсус.

Джерело: https://x.com/DrTedros/status/1985834467831787620