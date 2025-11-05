Інтерфакс-Україна
Події
06:19 05.11.2025

ВООЗ проведе першу глобальну зустріч центрів співробітництва у квітні 2026 року

1 хв читати

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) проведе свою першу глобальну зустріч усіх центрів співробітництва у квітні 2026 року на кампусі WHO Academy, повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

"Оскільки ми плануємо розширити наші мережі, ми проведемо нашу першу глобальну зустріч усіх центрів співпраці у квітні 2026 року в #WHOAcademy, щоб дослідити, як ми можемо найкраще використовувати цю потужну мережу провідних установ. Я дякую своєму братові @RD_WPRO доктору Саї Ма'у Піукала за запрошення приєднатися до П'ятого регіонального форуму центрів співпраці ВООЗ у Західній частині Тихого океану", - написав він у соцмережі Х.

Гебреєсус зазначив, протягом десятиліть кількість центрів співпраці ВООЗ зростала разом із масштабами їхніх зобов'язань перед програмами ВООЗ. "Сьогодні існує майже 800 центрів співпраці у понад 80 державах-членах. Їхній внесок зміцнює здатність ВООЗ сприяти здоров'ю, надавати медичну допомогу та захищати громади", - пише він.

За його словами, одна з основних функцій ВООЗ, викладена в Статуті, полягає в "сприянні та проведенні досліджень у галузі охорони здоров'я".

"У 1949 році Друга Всесвітня асамблея охорони здоров'я встановила політику, яка застосовується з того часу: ВООЗ не повинна створювати власні дослідницькі установи, а використовувати досвід та можливості установ у всьому світі", - написав Гебреєсус.

Джерело: https://x.com/DrTedros/status/1985834467831787620

Теги: #вооз #зустріч #центри

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:42 05.11.2025
Президент Сирії 10 листопада відвідає Вашингтон - Білий дім

Президент Сирії 10 листопада відвідає Вашингтон - Білий дім

16:56 04.11.2025
Зеленський обговорив із 25-ою окремою повітрянодесантною Січеславською бригадою ситуацію поблизу Покровська

Зеленський обговорив із 25-ою окремою повітрянодесантною Січеславською бригадою ситуацію поблизу Покровська

15:39 04.11.2025
Зеленський зустрівся з воїнами 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж"

Зеленський зустрівся з воїнами 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж"

15:09 04.11.2025
Зеленський зустрівся з "азовцями", що ведуть оборону на добропільському напрямку, говорили про зброю та потреби бригад

Зеленський зустрівся з "азовцями", що ведуть оборону на добропільському напрямку, говорили про зброю та потреби бригад

10:06 04.11.2025
Свириденко обговорила з послами при НАТО ситуацію в енергетиці та підтримку через ініціативу PURL

Свириденко обговорила з послами при НАТО ситуацію в енергетиці та підтримку через ініціативу PURL

09:13 04.11.2025
Посол США при НАТО зустрівся із Зеленським у Києві

Посол США при НАТО зустрівся із Зеленським у Києві

20:28 03.11.2025
Норвегія 4-5 листопада прийматиме зустріч міністрів оборони JEF, очікується участь Шмигаля

Норвегія 4-5 листопада прийматиме зустріч міністрів оборони JEF, очікується участь Шмигаля

20:25 03.11.2025
Зеленський з дружиною зустрілись із захисниками, які втратили зір і проходять реабілітацію

Зеленський з дружиною зустрілись із захисниками, які втратили зір і проходять реабілітацію

19:29 03.11.2025
Шмигаль провів зустріч із послом США при НАТО Вітакером: Головна тема - потреби України на найближчу зиму

Шмигаль провів зустріч із послом США при НАТО Вітакером: Головна тема - потреби України на найближчу зиму

12:16 31.10.2025
Орбан спробує переконати Трампа виключити Угорщину з-під санкцій, пов'язаних з РФ

Орбан спробує переконати Трампа виключити Угорщину з-під санкцій, пов'язаних з РФ

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу втратили 900 осіб та 70 од. спецтехніки

Жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації - Генштаб

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Нижньогородській області РФ і низки об’єктів ворога

В НАБУ заявляють, що не зобов’язані інформувати Офіс генпрокурора про спостереження за ними

Зеленський доручив збільшити фінансування корпусів армії на ключових напрямках

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили 900 осіб та 70 од. спецтехніки

РФ обстріляла Нікополь та райони Дніпропетровщини, поранено трьох людей

Під ворожим обстрілом 14 населених пунктів Запорізької області

5 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

Рух ХАМАС передав Ізраїлю тіло ще одного заручника

Росія поширює фейкові відео для просування в Україні наративу "мир за будь-яку ціну" - ЦПД

Сили оборони відбили атаки росіян ще на 12 напрямках, 144 боєзіткнень за добу - Генштаб

Ворог втратив 107 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Очільник Київської МВА закликав Кличка збільшити фінансування оборони столиці

Зеленський заслухав доповідь командувача СБС Бровді

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА