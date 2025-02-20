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17:29 20.02.2025

Найбільшого тиску на психічне здоров’я через війну зазнають жителі Херсонської, Запорізької та Харківської областей – ВООЗ

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Найбільшого тиску на психічне здоров’я через війну зазнають жителі Херсонської, Запорізької та Харківської областей – ВООЗ

За результатами національного дослідження "Індекс здоров'я 2023" найбільший тиск на психічне здоров’я через війну зазнають мешканці Херсонської, Запорізької та Харківської областей, повідомив представник ВООЗ в Україні, голова Офісу ВООЗ в країні Ярно Хабіхт.

"Говорячи про психічне здоров'я українців, один із життєво важливий аспект здоров'я, ми побачили, що майже половина респондентів мала ті чи інші проблеми з психічним здоров'ям. Водночас цей показник суттєво відрізняється залежно від регіону. Найбільший тиск на психічне здоров'я зафіксовано у Херсонській (78,7%), Запорізькій (77,1%) та Харківській (73,7%) областях", - сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він також зазначив, що "на сьогодні Україна демонструє значний прогрес у досягненні того, щоб усі люди в країні отримували високий рівень послуг з психічного здоров'я та благополуччя".

"ВООЗ допомогла створити комплексну рамку, щоб скерувати реформу щодо психічного здоров'я. Важливими досягненнями стали розробка цільової моделі системи психічного здоров'я та психосоціальної підтримки України, Національного плану дій з охорони психічного здоров'я на 2024-2026 роки, а також 24 плани обласного рівня. Усе це має вирішальне значення, коли ми говоримо про створення надійної загальнонаціональної системи та забезпечення її точної та максимально продуктивної роботи", - сказав він.

Теги: #вооз #психічне_здоровя

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