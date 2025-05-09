Понад 350 людей пройшли тренінги з психічного здоров’я від УЧХ за два останніх місяці

Понад 350 людей пройшли тренінги з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки від Українського Червоного Хреста (УЧХ) за два останніх місяці.

“Лише за останні два місяці тренери напрямку психічного здоров'я та психосоціальної підтримки провели 14 офлайн-тренінгів, які охопили 361 учасника: 40 волонтерів і співробітників Українського Червоного Хреста; 227 представників інших організацій; 94 учасники отримали знання з надання першої психологічної допомоги дітям”, - повідомив УЧХ у п'ятницю у Фейсбуці.

Тренінги навчають реагувати на стрес, практикувати активне слухання, техніки заспокоєння, співчуття та самодопомоги.

Знання про психічне здоров’я та першу психологічну допомогу УЧХ поширює у межах проєкту #EU4Health, що реалізується Європейською комісією.