Інтерфакс-Україна
Медицина
11:03 09.05.2025

Понад 350 людей пройшли тренінги з психічного здоров’я від УЧХ за два останніх місяці

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Понад 350 людей пройшли тренінги з психічного здоров’я від УЧХ за два останніх місяці

Понад 350 людей пройшли тренінги з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки від Українського Червоного Хреста (УЧХ) за два останніх місяці. 

“Лише за останні два місяці тренери напрямку психічного здоров'я та психосоціальної підтримки провели 14 офлайн-тренінгів, які охопили 361 учасника: 40 волонтерів і співробітників Українського Червоного Хреста; 227 представників інших організацій; 94 учасники отримали знання з надання першої психологічної допомоги дітям”, - повідомив УЧХ у п'ятницю у Фейсбуці.

Тренінги навчають реагувати на стрес, практикувати активне слухання, техніки заспокоєння, співчуття та самодопомоги.

Знання про психічне здоров’я та першу психологічну допомогу УЧХ поширює у межах проєкту #EU4Health, що реалізується Європейською комісією.

 

Теги: #eu4health #ментальне_здоровя #психічне_здоровя #тчху #учх

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