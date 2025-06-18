Інтерфакс-Україна
Події
18:17 18.06.2025

МОЗ про поїздку регіонального директора ВООЗ до країни-агресора: офіційні візити до РФ мають бути призупинені

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МОЗ про поїздку регіонального директора ВООЗ до країни-агресора: офіційні візити до РФ мають бути призупинені

Міністерство охорони здоров'я висловлює занепокоєння поїздкою регіонального директора ВООЗ Ханса Клюге до Москви та його зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 16 червня 2025 року.

"МОЗ України вважає, що здійснення подібних візитів у цей час — неприпустиме. Такі контакти з представниками держави-агресора послаблюють дипломатичну ізоляцію росії, підривають авторитет міжнародних організацій, зокрема, ВООЗ, та ставлять під сумнів принципову позицію щодо захисту міжнародного гуманітарного права", - йдеться в оприлюдненій на сайті МОЗ заяві.

Міністерство підкреслює, що наразі "сигнали про готовність до "нормалізації" відносин із державою, яка систематично атакує систему охорони здоров’я, виглядають як спроба заплющити очі на очевидні злочини".

МОЗ нагадує, що станом на початок червня 2025 року задокументовано пошкодження або знищення 2354 об’єктів у складі 769 медичних закладів, багато з них досі функціонують у зоні ризику, а медичні працівники гинуть або зазнають поранень під час виконання службових обов’язків.

"Такі зустрічі могли б стати нагодою для жорсткої розмови щодо неприпустимості нападів на цивільну медичну інфраструктуру, включно з обстрілами лікарень, знищенням медичного транспорту, а також пораненнями й смертями серед пацієнтів і медичних працівників. Має бути чітко заявлено: утримання українських військовополонених у нелюдських умовах без доступу до лікування є грубим порушенням Женевських конвенцій", - заявляє МОЗ.

МОЗ України закликає ВООЗ "зберігати чітку лінію поведінки, публічно засуджуючи атаки на заклади охорони здоров’я, медичний транспорт, працівників і пацієнтів".

"У нинішніх умовах будь-які офіційні візити до рф мають бути призупинені", - підкреслює МОЗ України.

Раніше в соціальних мережах з’явилася інформація про візит Ханса Клюге до Москви та його фотографія з Лавровим.

Теги: #моз #вооз

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