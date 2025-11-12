Інтерфакс-Україна
Економіка
17:30 12.11.2025

"Укрзалізниця" за 9 міс.2025 отримала чистий збиток 7,3 млрд грн при скорочені доходу на 15,4%

АТ" Укрзалізниця" у січні-вересні 2025 року зменшила дохід від звичайної діяльності на 15,4% порівняно з аналогічним періодом у 2024 році – до 66,03 млрд, отримала чистий збиток 7,32 млрд грн проти чистого прибутку 1,66 млрд грн за січень-вересень 2024 року, повідомляється у фінансовій звітності компанії, яка є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

Згідно з нею, валовий збиток компанії за 9 міс. цього року сягнув 7,02 млрд грн проти валового прибутку за аналогічний період 2024 року 8,06 млрд грн, а операційний збиток - 3,82 млрд грн проти 4,17 млрд прибутку за аналогічний період у 2024 році.

Зазначається, що дохід від пасажирських перевезень збільшився на 11% – до 9,5 млрд грн, проте дохід вантажних та поштових перевезень скоротився на 19% – до 50,1 млрд грн, дохід від інших послуг – на 14,7%, до 6,36 млрд грн.

Відповідно до звіту, витрати на інвестиційну діяльність за три квартали цього року зросли до 11,51 млрд грн з 9,46 млрд грн в аналогічному періоді минулого року, а вільні грошові кошти скоротилися до 6,81 млрд грн з 13,02 млрд грн на початок року та 17,27 млрд грн – рік тому.

Власний капітал "УЗ" на кінець вересня цього року зменшився до 181,34 млрд грн, тоді як зобов’язання зросли з 90,30 млрд грн до 109,70 млрд грн, зокрема поточні – з 18,43 млрд грн до 48,23 млрд грн. Чистий борг збільшився за 9 місяців з 55,87 млрд грн до 73,01 млрд грн.

Згідно зі звітом, державні гранти за цей період 2025 року становив 18,94 млрд грн проти 9,66 млрд грн за той самий період минулого року.

Як повідомляв заступник голови наглядової ради "УЗ" Сергій Лещенко, компанія через втрату за 2021-2025 роки 49% вантажних перевезень більше не може субсидіювати за їх рахунок збиткові пасажирські перевезення, пропонує збільшити вантажні тарифи на 41,5% наступного року в два етапи та просить про бюджетну підтримку.

У проєкті держбюджету-2026 на розвиток міського пасажирського транспорту у містах України заплановано 4,2 млрд грн, на модернізацію залізниці – 1,2 млрд грн. Крім того, для реалізації спільного з французьким урядом проєкту постачання рейок "Укрзалізниці" передбачено фінансування у 1,8 млрд грн.

Обсяг експортних перевезень "УЗ" у січні-червні 2025 року скоротився на 13,5% – до 38,7 млн тонн, внутрішні перевезення – на 11,7%, до 35,5 млн тонн, тоді як обсяг імпортних перевезень збільшився на 5,4% – до 5,3 млн тонн.

Пасажиропотік у першому півріччі 2025 року збільшився на 1,2% – до 13,52 млн.

"УЗ" також повідомляла, що обсяг перевезень вантажів у 2025 році скоротиться порівняно із минулим роком на 7% – зі 173 млн тонн до 160 млн тонн, а наступними роками вдасться збільшити його лише до 161 млн тонн та 162 млн тонн відповідно.

У 2025-2026 роках обсяг перевезень руди та марганцю становитиме 44 млн тонн порівняно із 43 млн тонн минулого року, а у 2027 році знизиться до 42 млн тонн.

Перевезення зерна та борошна протягом 2025-2027 роках прогнозується на рівні 31 млн тонн, що на 22,5%, або 9 млн тонн менше, ніж у 2024 році.

Також очікується скорочення перевезень будматеріалів з 35 млн тонн у 2024 році до 30-32 млн тонн у 2025-2027 роках.

У 2024 році компанія збільшила виручку на 11,1% – до 102,87 млрд грн, але отримала чистий збиток 2,71 млрд грн проти чистого прибутку 5,04 млрд грн у 2023 році.

