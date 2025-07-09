Інтерфакс-Україна
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18:53 09.07.2025

Ситуація в галузі виробництва курятини покращилася, збиткових підприємств удвіччі менше - Гетманцев

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Ситуація в галузі виробництва курятини покращилася, збиткових підприємств удвіччі менше - Гетманцев

Виробники курятини в січні-березні 2025 року збільшили дохід до 39,3 млрд грн, що майже в 9 разів більше, ніж за аналогічний період 2022 року, коли підприємства вперше перейшли зі спрощеної системи на податок на прибуток, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Кілька місяців тому я інформував про зростання податкових надходжень від великих птахофабрик. Сьогодні вже можемо впевнено сказати: ситуація в галузі покращується", - написав він у Telegram.

Нардеп зазначив, що виробники курятини сплатили 360,6 млн грн податку на прибуток, що в 63 рази більше, ніж у 2022 році. При цьому рівень сплати податку на прибуток підвищився до 0,92% проти 0,13% у 2022 році.

За інформацією Гетманцева, частка збиткових підприємств знизилася з 50% до 23%, а кількість підприємств із доходом понад 40 млн грн зросла на 43% — до 102 платників.

Поміж іншим парламентарій високо оцінив досягнення лідера галузі - міжнародної компанії у сфері харчових і агротехнологій МХП.

"Окремо відзначу і найвідомішого гравця галузі — МХП. Цього разу - позитивно: почув, задекларував, сплатив", - резюмував голова парламентського комітету і закликав інших виробників курятини до подібної послідовності.

Як повідомлялося, великі птахофабрики України після запровадження для них з 1 січня 2022 року змін до Податкового кодексу, якими було заборонено перебування на єдиному податку IV групи, суттєво наростили сплату податків, у галузі скоротилася чисельність збиткових підприємств.

Гетманцев у квітні 2025 року інформував, що до прийняття змін до Податкового кодексу бізнес із виробництва курячого м`яса взагалі не сплачував податки до бюджету. Якщо в 2021 році ці платники задекларували 13,57 млн грн єдиного податку, то у 2022-му - 195,9 млн грн, у 2023-му – 1 млрд 081,1 млн грн, у 2024-му – 611,7 млн грн. Також, за його даними, за період 2022-2024 років скоротилася кількість збиткових підприємств з 41 до 21.

Гетманцев звернув окрему увагу на "аномалію" при декларуванні за підсумками 2024 року, коли у птахофабрик прибуток "чомусь впав". Як приклад він навів МХП, який "виріс" на державних дотаціях у 20 разів, а наразі його прибуток суттєво скоротився.

Керівник парламентського комітету запропонував Державній податковій службі (ДПС) приділити увагу галузі птахівництва і поставити її представникам "важливі, хоча й незручні питання".

Теги: #гетьманцев #дохід #птахофабрика

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