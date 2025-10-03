"Метінвест" через війну скоротив річний дохід з $10-12 млрд до $5-6 млрд, залишаючись прибутковою компанією – CEO

Гірничо-металургійна група "Метінвест" через повномасштабну війну скоротила річний дохід з $10-12 млрд до $5-6 млрд, залишаючись прибутковою компанією, повідомив її генеральний директор Юрій Риженков в інтерв'ю британській The Times.

Війна суттєво вдарила по фінансових показниках "Метінвесту", який продає значну частину металопродукції в Україні, а також експортує залізну руду, плоский прокат і напівфабрикати до 51 країни світу, включно з Китаєм, Індією та США.

За словами Риженкова, "до війни бізнес зазвичай мав річний дохід у $10-12 млрд, а тепер ця цифра близько $5-6 млрд. Попри це компанія залишається прибутковою, а вплив "трампівських" тарифів СЕО вважає незначним".

При цьому констатується, що найбільші підприємства "Метінвесту" були розбомблені й виведені з ладу, зокрема й металургійні заводи Маріуполя, що стали одним із перших полів бою. Дохід "Метінвесту" скоротився удвічі, а чисельність персоналу зменшилася до близько 50 тис. Десятки тисяч людей втратили роботу на підприємствах групи; 8 тисяч нині служать у лавах Збройних сил, а 764 працівники загинули.

Попри ці втрати, топ-менеджменту вдалося зберегти мотивацію тих, хто залишився в компанії. "Метінвест" є одним із найбільших приватних донорів української армії, його сталь використовується для укриттів та військового обладнання.

"Працівники відчувають, що вони – частина опору. І вони цим пишаються", – зазначив СЕО.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".