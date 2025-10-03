Інтерфакс-Україна
Події
11:19 03.10.2025

"Метінвест" через війну скоротив річний дохід з $10-12 млрд до $5-6 млрд, залишаючись прибутковою компанією – CEO

2 хв читати
"Метінвест" через війну скоротив річний дохід з $10-12 млрд до $5-6 млрд, залишаючись прибутковою компанією – CEO

 Гірничо-металургійна група "Метінвест" через повномасштабну війну скоротила річний дохід з $10-12 млрд до $5-6 млрд, залишаючись прибутковою компанією, повідомив її генеральний директор Юрій Риженков в інтерв'ю британській The Times.

Війна суттєво вдарила по фінансових показниках "Метінвесту", який продає значну частину металопродукції в Україні, а також експортує залізну руду, плоский прокат і напівфабрикати до 51 країни світу, включно з Китаєм, Індією та США.

За словами Риженкова, "до війни бізнес зазвичай мав річний дохід у $10-12 млрд, а тепер ця цифра близько $5-6 млрд. Попри це компанія залишається прибутковою, а вплив "трампівських" тарифів СЕО вважає незначним".

При цьому констатується, що найбільші підприємства "Метінвесту" були розбомблені й виведені з ладу, зокрема й металургійні заводи Маріуполя, що стали одним із перших полів бою. Дохід "Метінвесту" скоротився удвічі, а чисельність персоналу зменшилася до близько 50 тис. Десятки тисяч людей втратили роботу на підприємствах групи; 8 тисяч нині служать у лавах Збройних сил, а 764 працівники загинули.

Попри ці втрати, топ-менеджменту вдалося зберегти мотивацію тих, хто залишився в компанії. "Метінвест" є одним із найбільших приватних донорів української армії, його сталь використовується для укриттів та військового обладнання.

"Працівники відчувають, що вони – частина опору. І вони цим пишаються", – зазначив СЕО.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #війна #метінвест #риженков #дохід

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:39 03.10.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 774 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 774 ворожі цілі

22:38 02.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 133 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 133 ворожі атаки - Генштаб

20:37 02.10.2025
Міжнародна комісія з розгляду претензій запрацює на базі Реєстру збитків

Міжнародна комісія з розгляду претензій запрацює на базі Реєстру збитків

19:33 02.10.2025
Росія досягла дуже мало цього року – Зеленський

Росія досягла дуже мало цього року – Зеленський

18:07 02.10.2025
Росія досягла дуже мало цього року – Зеленський

Росія досягла дуже мало цього року – Зеленський

13:51 02.10.2025
Фільм "Діти у вогні" про українських дітей війни, яких вже зібрав 5 нагород, вперше покажуть в Україні

Фільм "Діти у вогні" про українських дітей війни, яких вже зібрав 5 нагород, вперше покажуть в Україні

18:19 01.10.2025
Понад 22 тис окупантів та 3,4 тис техніки знищено у вересні в зоні відповідальності ОСУВ "Дніпро"

Понад 22 тис окупантів та 3,4 тис техніки знищено у вересні в зоні відповідальності ОСУВ "Дніпро"

18:05 01.10.2025
Сапери розмінували рекордні за площею агроугіддя на 1,7 тис. га у Харківській області

Сапери розмінували рекордні за площею агроугіддя на 1,7 тис. га у Харківській області

16:09 01.10.2025
ПАРЄ закликала Росію звільнити українських журналістів з полону - нардеп

ПАРЄ закликала Росію звільнити українських журналістів з полону - нардеп

15:07 01.10.2025
Науседа: війна коштує Україні щорічно приблизно EUR100 млрд

Науседа: війна коштує Україні щорічно приблизно EUR100 млрд

ВАЖЛИВЕ

Енергетична інфраструктура Полтавської області постраждала внаслідок російських ударів крилатими ракетами та БпЛА

Електропостачання відновлено у Конотопському та Шосткинському районах повністю, у Славутичі - на об'єктах критичної інфраструктури

Прем’єр-міністр Данії за результатами Європейської політспільноти: ми підтверджуємо непохитну підтримку Україні

Фредеріксен різко відповіла на пропозицію Орбана запропонувати Україні не членство, а партнерство: Я не дозволю одній країні вирішувати майбутнє ЄС

Зеленський: Після моєї зустрічі з Трампом, можливо, ми будемо мати щось більше

ОСТАННЄ

Обмеження споживання е/е діють в окремих областях у п'ятницю – Міненерго

Повідомлено про підозру 12 посадовцям комунальних підприємств Києва за розтрату майже 73 млн грн - прокуратура

Усі АЗК "Укрнафти" у разі вимкнення е/е продовжують працювати, 360 з них – у режимі пунктів незламності

У Полтаві через атаку РФ зазнав пошкоджень Свято-Миколаївський храм ПЦУ, збудований у 1774р.

Затверджено Державну цільову програму енергетичної модернізації підприємств теплопостачання до 2030р

Судитимуть експосадовця відомчої лікарні м.Дніпро, який вимагав хабар у пораненого бійця - ДБР

На Харківщині від атаки БпЛА загинуло 13 тис. свиней

Внаслідок ударів РФ є знеструмлені споживачі у кількох регіонах, найскладніша ситуація на Сумщині і Чернігівщині – "Укренерго"

У Львові судитимуть лікарів, які ставили фіктивні діагнози ухилянтам

В Києві затримали двох учасників угруповання, яке продавало психотропні речовини під виглядом препаратів для схуднення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА