Інтерфакс-Україна
Телеком
18:42 01.08.2025

"Укртелеком" в І півріччі збільшив дохід на 7,4% й зменшив EBITDA на 12,9%

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"Укртелеком" в І півріччі збільшив дохід на 7,4% й зменшив EBITDA на 12,9%

"Укртелеком", найбільший оператор фіксованого зв’язку в Україні, за результатами січня-червня 2025 року одержав загальний дохід майже 2,47 млрд грн, що приблизно на 7,4% перевищує показник аналогічного періоду 2024 року (майже 2,3 млрд грн), повідомила компанія в п’ятницю.

Згідно з її релізом, прибуток EBITDA склав за шість місяців цього року понад 540 млн грн порівняно із близько 620 млн грн за перші шість місяців минулого року, тобто зменшився приблизно на 12,9%, а маржа EBITDA скоротилася до 22,1% з 27%.

Зазначається, що за січень-червень цього року до бюджетів усіх рівнів сплачено понад 785 млн грн податків та зборів порівняно із понад 660 млн грн за цей період минулого року.

Відповідно до релізу, "Укртелеком" в першому півріччі цього року збільшив доходи від послуг оптичного інтернету на 10,5%.

Це було досягнуто за рахунок зростання у порівнянні з відповідним періодом минулого року кількості нових підключень оптичних абонентів у масовому сегменті В2С на 17,6%, а у бізнес-сегменті (великі підприємства та SME) – на 10%.

Вказується також, що від початку року було прокладено понад 2 тис. км волоконно-оптичних ліній, а до оптичного інтернету додатково підключено понад 60 медичних і майже 100 навчальних закладів, тоді як у І пів.-2024 до ці показники склали відповідно близько 50 і понад 70. Станом на кінець І пів.-2025 оптична мережа компанії охоплює більш як 1,35 тис. медичних та понад 1,8 тис. освітніх установ.

Згідно з інформацією компанії, рівень лояльності нових оптичних абонентів Укртелекому (NPS – Net Promoter Score) за січень-червень склав 67%.

Окрім того в "Укртелекомі" наголосили, що доходи від комерційної оренди у першому півріччі 2025 року перевищили 260 млн грн, що на 23,8% більше порівняно з першим півріччям 2024 року.

Генеральний директор "Укртелекому" Юрій Курмаз також серед досягнень першого півріччя зазначив вступ компанії в асоціацію Connect Europe, яка об’єднує лідерів телеком-галузі у Європі.

Як повідомлялося, компанія в січні-березні 2025 року збільшив дохід на 3,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року - до 1,17 млрд грн, а EBITDA у першому кварталі цього року впав на 41,1% – до 162 млн грн. Таким чином у другому кварталі компанія збільшила дохід приблизно на 11,1% – до 1,3 млрд грн, а EBITDA – на 9,6%, до 378 млн грн.

Теги: #ebitda #укртелеком #дохід

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