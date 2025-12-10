Інтерфакс-Україна
Телеком
12:23 10.12.2025

"Укртелеком" автоматично підвищить швидкість мережі GPON для клієнтів до 1 Гбіт/с з 2026р.

"Укртелеком", найбільший оператор фіксованого зв’язку в Україні, з 1 січня 2026 року впроваджує новий стандарт швидкості для оптичної мережі GPON, збільшуючи його для домогосподарств до 1 Гбіт/с незалежно від чинного тарифного плану, йдеться у пресрелізі компанії.

"Ми хочемо, щоб гігабітний інтернет став новим стандартом для українців, а не преміальною опцією. Тому ми піднімаємо швидкість до 1 Гбіт/с для домогосподарств на нашій GPON-мережі без доплат", – наводяться у релізі слова комерційного директора "Укртелекому" Ігоря Яремчука.

Згідно з ним, абонентам не потрібно буде звертатися до контакт-центру чи центрів обслуговування для встановлення нового стандарту.

В той же час зазначається, що для користування гігабітною швидкістю абонентам потрібно мати роутер або Wi-Fi Mesh-систему з підтримкою 1 Гбіт/с.

"Укртелеком" за січень-вересень 2025 року збільшив дохід на 5,6% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до 3,8 млрд грн, EBITDA – на 6,6%, до 906 млн грн, у тому числі доходи від послуг оптичного інтернету зросли на 11,3%.

Оператор зазначав, що за січень-вересень 2025 року було прокладено понад 3,5 тис. км волоконно-оптичних ліній, а всього від початку повномасштабного вторгнення збудовано понад 20 тис. км оптики, що дало можливість 1,4 млн домогосподарствам підключитися до оптичного інтернету. Загалом наразі оптичний інтернет доступний для понад 3,3 млн користувачів.

Теги: #укртелеком #gpon

