"Київстар" почав надавати послугу підключення бізнес-клієнтів до інтернету за технологією GPON у Дніпрі

Найбільший український оператор зв'язку "Київстар" почав підключати бізнес-клієнтів у Дніпрі до гігабітної оптичної мережі GPON, повідомила пресслужба компанії в четвер.

"Київстар" продовжує розвивати власну мережу оптичного інтернету. Ще одним містом, де з'явилося покриття GPON, стало Дніпро, на черзі ще сім міст", - ідеться в повідомленні.

Зазначено, що в місті вже підключено понад 10 локацій для бізнесу - офісних і ТРЦ, промислових об'єктів і триває подальше розширення.

"Другий рік поспіль ми живемо і працюємо в непередбачуваних умовах. Минулого року українці та українські бізнеси потерпали від блекаутів. У 2023 році для українських компаній блекаути продовжували залишатися викликом, хоча вже й менш серйозним, ніж у 2022 році. Тож стабільний інтернет за цей час став необхідністю і для спілкування, і для роботи. Тому ми вирішили запускати інтернет GPON у багатьох містах України", - наведено слова B2B-директора "Київстар" Костянтина Вечора в повідомленні.

До кінця березня 2024 року "Київстар" планує підключити до високошвидкісного інтернету за технологією GPON іще сім міст. Компанія надаватиме за цією технологією такі сервіси, як фіксований інтернет, передача даних, телефонія; на швидкості 20 Мбіт/с, 50 Мбіт/с і 100 Мбіт/с. Надалі спектр послуг та умов підключення розширюватимуть, зазначили в компанії.

GPON (Gigabit-capable passive optical network) - гігабітна пасивна оптична мережа, завдяки якій інтернет може працювати навіть за відсутності електропостачання в будівлі. Така мережа менш залежна від впливу зовнішніх чинників, оскільки оптичні волокна можуть передавати дані на великі відстані без значної втрати сигналу і без активного обладнання, уточнили в "Київстар".