CreditKasa, CreditPlus, My Credit, "Є Гроші" та "ШвидкоГроші" отримали найбільше доходу від фінпослуг у І пів.-2025

Фото: НБУ

Компанії з мікрокредитування ТОВ "Укр Кредит Фінанс" (ТМ "CreditKasa") та ТОВ "Авентус Україна" (ТМ "CreditPlus"), які отримали найбільший дохід від надання фінансових послуг серед фінансових компаній у першому кварталі 2025 року, залишилися лідерами за цим показником і за результатами першого півріччя – відповідно 1 млрд 870,7 млн грн (810,9 млн грн за перший квартал) і 1 млрд 168,6 млн грн (561,1 млн грн).

Як повідомив Національний банк України (НБУ), три інші компанії у першій п’ятірці так само зберегли свої позиції: ТОВ "1 Безпечне агентство необхідних кредитів" (ТМ "My Credit") – 1 млрд 115,4 млн грн (536,8 млн грн), ТОВ "ФК "Є Гроші" – 1 млрд 100,2 млн грн (534,2 млн грн) та ТОВ "Споживчий центр" (ТМ "ШвидкоГроші") – 1 млрд 32,1 млн грн (482,0 млн грн).

ТОВ "Лінеура Україна" (ТМ "Credit 7") та ТОВ "Мілоан" з показникам відповідно 947,4 млн грн (470,7 млн грн) та 893,4 млн грн (446,7 млн грн) очолили другу п’ятірку, як і за результатами першого кварталу, тоді як на 8-ме місце з 12-го піднявся ФК "Актівітіс", яка спеціалізується на кредитуванні МСП та випускає облігації, з показником 849,3 млн грн (за перший квартал – 285,5 млн грн).

Замикають другу п’ятірку лідер українського лізингового ринку ТОВ "ОТП Лізинг" – 803,3 млн грн (394,8 млн грн) та ТОВ "ФК "Авіор", яке спеціалізується на фінпослугах для агросектору, – 766,6 млн грн (394,8 млн грн).

ТОВ "Слон Кредит" з показником доходу від надання фінансових послуг за перше півріччя 614,2 млн грн (318,7 млн грн) опустився з 10-го на 12-те місце, а ТОВ "Селфі Кредит" зберегло 11-ту позицію – 672,4 млн грн (317,3 млн грн), обидві компанії займаються споживчим мікрокредитуванням.

Загалом із 422 (438) фінкомпаній у звітності Нацбанку за перше півріччя 2025 року 345 (352) завершили його із прибутком, загальна сума якого склала 8,7 млрд грн (3,5 млрд грн).

Лідером за обсягом чистого прибутку, як і у першому кварталі, стало ПрАТ "Укрфінжитло", яке задекларувало 4 млрд 412,1 млн грн (2 млрд 310,6 млн грн).

На другому місці залишилася "ОТП Лізинг" – 465,7 млн грн (346,0 млн грн), а на третє місце з четвертого піднялося ТОВ "Преміум Фінанс", яке займається обміном валют, - 249,5 млн грн (86,6 млн грн).

П’ятірку лідерів замикають "Споживчий Центр" (ТМ "ШвидкоГроші") – 248,6 млн грн (75,2 млн грн) та ТОВ "ФК "Альфа-Інвест Груп"", яке також займається обміном валют, – 202,0 млн грн (65,2 млн грн).

У наступній п’ятірці – ТОВ "ФК "Центрофінанс", яке займається обміном валют та кредитуванням, з показником 190,8 млн грн (28,1 млн грн), "Авентус Україна" (ТМ "CreditPlus") – 171,0 млн грн (48,6 млн грн), "Сканія Кредит Україна" – 160,2 млн грн (64,5 млн грн), ТОВ "ФК "Тайгер Інвест", яке займається валютообміном, – 135,5 млн грн (54,2 млн грн) та "Лінеура Україна" – 127,9 млн грн (49,8 млн грн).

Більше 100 млн грн чистого прибутку за результатами першого півріччя отримали також факторингове ТОВ "ФК "Гаронна" – 121,7 млн грн (123,4 млн грн), ФК "Актівітіс" – 112,4 млн грн (33,1 млн грн) та ТОВ "ФК "ЄАПБ"", яка спеціалізується на стягненні заборгованості з боржників мікрофінансових організацій, – 110,3 млн грн (72,7 млн грн).

Водночас збитковими виявилися 75 (79 компаній), загальна сума збитку яких склала 257,2 млн грн (108,4 млн грн). Найбільші збитки зафіксували Державна іпотечна установа – 45,9 млн грн та ТОВ "ВФС Україна" - 43,6 млн грн.

Що стосується витрат на оплату праці, то за перший квартал трійка лідерів не змінилася, але "Споживчий Центр" (ТМ "ШвидкоГроші") з 100,6 млн грн (51,8 млн грн) опустився на третє місце, тоді як ТОВ "УЛФ-Фінанс" – 108,1 млн грн (50,2 млн) т "ОТП Лізинг" – 102,8 млн грн (49,9 млн грн) піднялися на перше та друге.

На четверте місце з п’ятого вийшло "Укрфінжитло" – 82,9 млн грн (38,9 млн грн), а на п’яте опустилося "Авентус Україна" (ТМ "CreditPlus") – 80,6 млн грн (44,4 млн грн).