14:57 14.11.2025

Держрегулятор НКЕК потребує більшої фінансової незалежності та скасування юстування термінових рішень – голова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), для збільшення ефективності своєї роботи потребує більшої фінансової незалежності та можливості оперативно впливати на ситуацію на ринку своїми регуляторними актами без їх юстування, вважає голова НКЕК Лілія Мальон.

"Ми дуже сильно адвокуємо свою незалежність. Тут дві сторони медалі, насправді: ми достатньо незалежні, щоб виконувати свою роботу – це якщо ми говоримо про адміністративну частину, але у нас є проблеми з фінансовою незалежністю", – наголосила вона у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах конференції НКЕК "Stay Connected’25" у п’ятницю.

Голова НКЕК пояснила, що нині регулятор фінансується з державного бюджету, що обмежує, наприклад, його можливості впроваджувати необхідні дослідження.

"Ми фізично, наприклад, не можемо запровадити якийсь цифровий інструмент, бо він коштує реально грошей, або провести якесь дослідження, яких у нас немає", - зауважила Мальон.

Вона уточнила, що наразі бюджет регулятора складається з заробітної плати, комунальних послуг та загальних потреб.

Мальон зазначила, що фінансова незалежність регулятора має бути посилена, адже це ключ до подальших досліджень для ринку, проєктів та впровадження цифрових інструментів.

"Ми навіть маємо певні законодавчі ініціативи, які мають трішки змінити правила гри в контексті, щоб ми не з державного бюджету фінансувалися, а з так званих регуляторних зборів з ринку", – повідомила голова НКЕК.

Окремо Мальон звернула увагу на те, що Європейський Союз має точкові вимоги до Комісії, зокрема, що стосується практики подання НКЕК своїх рішень до Міністерства юстиції на юстування.

"Тому що рішення регулятора мають набувати одразу сили, коли вони прийняті, з тим, щоб регулятор міг в моменті втрутитися і вирішити ситуацію на ринку, а якщо є питання до рішення, яке прийняв регулятор, то тоді, будь ласка, суд", – додала Мальон.

Голова підкомітету Верховної Ради з кібербезпеки Олександр Федієнко на конференції закликав НКЕК бути суб’єктною та не залежати від учасників ринку.

"Я дуже хочу, щоб НКЕК стала суб’єктною. Вони повинні бути незалежні, інституційно незалежні суб’єктно від тих самих операторів", – заявив Федієнко.

На думку депутата, для громадян України найважливіше отримати сталий зв’язок та доступ до інформації незалежно від того, які товариства це забезпечують.

Під час заходу було також презентовано ключові плани НКЕК на 2026-2027 рр. Зокрема, йдеться про забезпечення стійкості зв’язку під час війни, створення умов для розгортання Гігабітної інфраструктури (GIA) та розробка і впровадження Єдиного інформаційного вікна.

Теги: #мальон_лілія #нкек #незалежність

