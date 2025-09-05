Після повернення незалежності НАБУ-САП відповідальність на нас в рази більше – Кривонос

Антикорупційні органи України після відновлення незалежності мають ще більшу відповідальність перед суспільством, необхідна якісна комунікація, наголошують керівники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Після тих подій, коли люди повернули нашу незалежність, відповідальність на нас в рази більше. Ми все це відчували, як відчувають ті люди з НАБУ, які сидять абсолютно безпідставно за ґратами, яких було обшукано", - сказав директор НАБУ Семен Кривонос в п’ятницю на панельній дискусії, присвяченій 6-річчю створення Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

"Маємо рухатися вперед і маємо відповідати суспільству на дуже просте питання: коли побачимо корупціонерів за гратами", - наголосив Кривонос.

Керівник САП Олександр Клименко визнав, що є прогалини в комунікації щодо результатів роботи антикорупційних органів. "Суспільство хоче бачити дуже швидкі рішення... а це неможливо, і я думаю, що нам треба просто пояснювати... не можна називати людину одразу винною", - наголосив керівник САП.