20:13 13.09.2025

Керівник САП: Маємо критичні наслідки після ситуації з урізанням повноважень

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко звертає увагу на критичність наслідків, які спричинила ситуація з ліквідацією незалежності антикорупційних структур і подальшим відновленням повноважень.

"Не варто відкидати того факту, що це (ліквідація незалежності антикорупційних органів і подальше повернення повноважень – ІФ-У) дуже сповільнило нашу роботу. В певний момент взагалі зупинило, зупинило співпрацю з багатьма викривачами, а потім нам потрібно це все знову доганяти", - сказав Клименко на панельній дискусії щорічної конференції YES "Як нам завершити війну", яку організував у Києві 12-13 вересня Фонд Пінчука.

Тобто, як пояснив керівник САП, не можна сказати, що історія з урізанням і поверненням повноважень не мала наслідків.

"Наслідки є, вони досить критичні. І на даний час також є багато завад, які не дають нам можливості ефективно здійснювати свою роботу", - наголосив Клименко.

В свою чергу директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос зазначив, що на шляху до покращення ефективності роботи антикорупційних органів України не має бути атак та тиску.

"У нас є аудит, розробляється план імплементації, план усунення ризиків, - план, як рухатися вперед. Але це точно не означає, що НАБУ та САП мають бути під атакою, під тиском", - сказав Кривонос на панельній дискусії форуму YES.

Директор НАБУ додав: "Маємо зберегти процесуальну незалежність, маємо дотримуватися високих стандартів праці і точно потрібно уникнути тиску на антикорупційну інфраструктуру – це є ключовим".

