Голова ВАКС: Відчуваємо загрозу незалежності суду

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) очікує кампанію з дискредитації суду, інформаційні маніпуляції, що може загрожувати незалежності судової інституції, зазначає голова ВАКС Віра Михайленко.

"Ми зараз відчуваємо загрози (незалежності ВАКС – ІФ-У). Це пов'язано з діяльністю як владних структур, так і окремих груп осіб", - сказала голова ВАКС Віра Михайленко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в п’ятницю.

Вона додала: "Очікуємо провокації, дискредитаційную кампанію, інформаційні маніпуляції".

За словами голови ВАКС, це завжди мало місце, "але зараз ми очікуємо, що це буде більш системно і масовано".

Михайленко зазначила: "Більш конкретно ми пізніше про це повідомимо, якщо ця загроза не спаде".

"Для ВАКС загроза незалежності є більше, ніж коли-небудь", - сказала Михайленко в п’ятницю в ході панельної дискусії до 6-річчя створення ВАКС.

"Ми не можемо себе захищати жодним чином... ми максимально дистанційовані", - додала вона.

Директор НАБУ Семен Кривонос, виступаючи в ході дискусії, наголосив: "(...) полювали за суддею у справі віцепрем'єр-міністра... це реальність - ВАКС так само під загрозою".

"Ми на одному боці, будемо боротися за незалежність інституцій.., бо все це не ознаки персональної вендети..., це просто напад на незалежність", - наголосив Кривонос.