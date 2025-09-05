Інтерфакс-Україна
Події
13:08 05.09.2025

Голова ВАКС: Відчуваємо загрозу незалежності суду

1 хв читати
Голова ВАКС: Відчуваємо загрозу незалежності суду

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) очікує кампанію з дискредитації суду, інформаційні маніпуляції, що може загрожувати незалежності судової інституції, зазначає голова ВАКС Віра Михайленко.

"Ми зараз відчуваємо загрози (незалежності ВАКС – ІФ-У). Це пов'язано з діяльністю як владних структур, так і окремих груп осіб", - сказала голова ВАКС Віра Михайленко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в п’ятницю.

Вона додала: "Очікуємо провокації, дискредитаційную кампанію, інформаційні маніпуляції".

За словами голови ВАКС, це завжди мало місце, "але зараз ми очікуємо, що це буде більш системно і масовано".

Михайленко зазначила: "Більш конкретно ми пізніше про це повідомимо, якщо ця загроза не спаде".

"Для ВАКС загроза незалежності є більше, ніж коли-небудь", - сказала Михайленко в п’ятницю в ході панельної дискусії до 6-річчя створення ВАКС.

"Ми не можемо себе захищати жодним чином... ми максимально дистанційовані", - додала вона.

Директор НАБУ Семен Кривонос, виступаючи в ході дискусії, наголосив: "(...) полювали за суддею у справі віцепрем'єр-міністра... це реальність - ВАКС так само під загрозою".

"Ми на одному боці, будемо боротися за незалежність інституцій.., бо все це не ознаки персональної вендети..., це просто напад на незалежність", - наголосив Кривонос.

Теги: #вакс #незалежність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:54 05.09.2025
Після повернення незалежності НАБУ-САП відповідальність на нас в рази більше – Кривонос

Після повернення незалежності НАБУ-САП відповідальність на нас в рази більше – Кривонос

18:56 04.09.2025
Суд обрав генералу СБУ Вітюку запобіжний захід у вигляді застави в 9 млн грн – ЦПК

Суд обрав генералу СБУ Вітюку запобіжний захід у вигляді застави в 9 млн грн – ЦПК

15:29 04.09.2025
ВАКС зменшив розмір застави для ексочільниці Хмельницької МСЕК Крупи до 20 млн грн

ВАКС зменшив розмір застави для ексочільниці Хмельницької МСЕК Крупи до 20 млн грн

18:07 26.08.2025
Ексглава НКРЕКП Кривенко повідомила про закриття щодо неї справи "Роттердам+"

Ексглава НКРЕКП Кривенко повідомила про закриття щодо неї справи "Роттердам+"

08:02 24.08.2025
Сирський: Найкращий гарант незалежності – українське військо

Сирський: Найкращий гарант незалежності – українське військо

13:09 19.08.2025
Експосадовця Нацполіції засуджено до 7 років позбавлення волі - САП

Експосадовця Нацполіції засуджено до 7 років позбавлення волі - САП

11:17 19.08.2025
Апеляційна палата ВАКС скасувала арешт майна ЗЗФ, НЗФ та Покровського ГЗК групи "Приват" - ЗМІ

Апеляційна палата ВАКС скасувала арешт майна ЗЗФ, НЗФ та Покровського ГЗК групи "Приват" - ЗМІ

22:57 25.07.2025
Понад 5,8 тис. і понад 9,5 тис. учасників зафіксовано в перші два дні акції проти обмеження незалежність НАБУ/САП – ОЗОН

Понад 5,8 тис. і понад 9,5 тис. учасників зафіксовано в перші два дні акції проти обмеження незалежність НАБУ/САП – ОЗОН

11:13 25.07.2025
Посол ЄС в Україні: поговорили з генпрокурором про необхідність незалежного функціонування НАБУ та САП

Посол ЄС в Україні: поговорили з генпрокурором про необхідність незалежного функціонування НАБУ та САП

10:04 25.07.2025
Зеленський: повинні бути дійсно незалежні антикорупційні органи, але вони мають відповідати запиту суспільства на справедливість

Зеленський: повинні бути дійсно незалежні антикорупційні органи, але вони мають відповідати запиту суспільства на справедливість

ВАЖЛИВЕ

Якщо Угорщина припинить імпортувати російську нафту та газ, це прискорить кінець війни, заявив Кошта

Зеленський про розгортання військ партнерів в Україні: Буде точно не в одиницях, а в тисячах

Українські фахівці розвивають далекобійність, були позитивні випробування – Зеленський

Україна готова зустрічатися з Орбаном, щоб проговорити причини блокування вступу до ЄС, - Зеленський

Команда ЄС прямує до Вашингтона, щоб працювати зі США над новим санкційним пакетом проти РФ, – Кошта

ОСТАННЄ

Якщо Угорщина припинить імпортувати російську нафту та газ, це прискорить кінець війни, заявив Кошта

Зеленський про розгортання військ партнерів в Україні: Буде точно не в одиницях, а в тисячах

Українські фахівці розвивають далекобійність, були позитивні випробування – Зеленський

Україна готова зустрічатися з Орбаном, щоб проговорити причини блокування вступу до ЄС, - Зеленський

Команда ЄС прямує до Вашингтона, щоб працювати зі США над новим санкційним пакетом проти РФ, – Кошта

Зеленський і Кошта обговорили програму SAFE та скоординували кроки щодо перемовин про членство в ЄС

Ексзаступника голови ДФС Бамбізова затримано за підозрою в організації конвертцентру на 1,5 млрд грн

Зеленський: Важливо, щоб гарантії безпеки почали працювати вже зараз, під час війни, а не тільки після її закінчення

На "Центри життєстійкості" держава планує виділити 1 млрд грн в 2026 р.

Ми чуємо сигнал з РФ, що вони вже сприймають членство України в ЄС, це треба почути й іншим великим друзям РФ у Європі - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА