Сирський: Найкращий гарант незалежності – українське військо

Фото: https://old.uinp.gov.ua/

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав українців з Днем незалежності та подякував українським військовим за її захист.

"Тридцять четверту річницю відновлення Незалежності українці відзначають у бою зі споконвічним ворогом. Вже дванадцятий рік воюємо за нашу свободу. Четвертий рік відбиваємо повномасштабне вторгнення. Український народ ніколи не скориться і не віддасть своєї Незалежності", - написав він в телеграмі.

Сирський зазначив, що сьогодні Україна продовжує "велику справу українських героїв минулого, які здобували самостійну Україну потом і кров’ю".

Головком наголосив, що історія доводить: незалежність - справа сильних, яку не дарують а виборюють та утверджують. І що справжня незалежність неможлива без сильної та сучасної армії.

"За право народу бути вільним наше військо платить найвищу ціну. Пам’ятаємо кожного полеглого. Дякую кожному та кожній, хто тримає стрій та йде вперед у цьому могутньому строю. Хто виборює свободу зі зброєю в руках та знищує ворога. Хто зміцнює нашу оборону та підтримує нашу армію", - написав він.

Сирський переконаний, що Україна відстоїть свою Незалежність, а її найкращий гарант – це військо.