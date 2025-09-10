Зеленський про дрони над Польщею: РФ повинна відчути відповідь на спробу приниження однієї з ключових європейських країн

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський назвав спробою приниження Польщі вторгнення російських дронів в її повітряний простір в ніч на середу, та закликав до створення спільної системи протиповітряного захисту з іншими європейськими країнами.

"Україна давно пропонує партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту та забезпечувати гарантоване збиття "шахедів", інших дронів і ракет завдяки обʼєднаній силі нашої бойової авіації та ППО. Разом європейці завжди сильніші. Росія повинна відчути, що відповіддю на цей екскалаційний крок і тим більше на спробу приниження однієї з ключових європейських країн буде чітка та сильна відповідь усіх партнерів", - написав Зеленський в Телеграм в середу вранці.

Він наголосив, що агресія РФ "є загрозою для кожної незалежної нації в нашому регіоні". "І відповідно, тільки спільні та скоординовані дії можуть гарантувати надійну безпеку", - написав президент України.

Зеленський відзначив важливість прецеденту застосування бойової авіації кількох європейських країн одночасно для збиття російських засобів ураження та захисту життів людей.