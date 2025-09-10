Інтерфакс-Україна
Події
10:43 10.09.2025

Зеленський про дрони над Польщею: РФ повинна відчути відповідь на спробу приниження однієї з ключових європейських країн

1 хв читати
Зеленський про дрони над Польщею: РФ повинна відчути відповідь на спробу приниження однієї з ключових європейських країн
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський назвав спробою приниження Польщі вторгнення російських дронів в її повітряний простір в ніч на середу, та закликав до створення спільної системи протиповітряного захисту з іншими європейськими країнами.

"Україна давно пропонує партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту та забезпечувати гарантоване збиття "шахедів", інших дронів і ракет завдяки обʼєднаній силі нашої бойової авіації та ППО. Разом європейці завжди сильніші. Росія повинна відчути, що відповіддю на цей екскалаційний крок і тим більше на спробу приниження однієї з ключових європейських країн буде чітка та сильна відповідь усіх партнерів", - написав Зеленський в Телеграм в середу вранці.

Він наголосив, що агресія РФ "є загрозою для кожної незалежної нації в нашому регіоні". "І відповідно, тільки спільні та скоординовані дії можуть гарантувати надійну безпеку", - написав президент України.

Зеленський відзначив важливість прецеденту застосування бойової авіації кількох європейських країн одночасно для збиття російських засобів ураження та захисту життів людей.

Теги: #польща #відповідальність #зеленський #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:39 10.09.2025
Участь нідерландських F-35 у перехопленні російських безпілотників над Польщею офіційно підтверджена

Участь нідерландських F-35 у перехопленні російських безпілотників над Польщею офіційно підтверджена

12:29 10.09.2025
Близько 20 російських дронів могли здійснити рух у повітряний простір Польщі – Зеленський

Близько 20 російських дронів могли здійснити рух у повітряний простір Польщі – Зеленський

12:03 10.09.2025
В Польщу залетіло найімовірніше 23 російських дрони, їх збивали переважно нідерландські F-35 – ЗМІ

В Польщу залетіло найімовірніше 23 російських дрони, їх збивали переважно нідерландські F-35 – ЗМІ

11:53 10.09.2025
Туск: Польща застосує статтю 4 НАТО для консультацій щодо реагування на загрозу

Туск: Польща застосує статтю 4 НАТО для консультацій щодо реагування на загрозу

11:47 10.09.2025
Туск про атаку РФ: Зафіксовано 19 порушень повітряного простору Польщі, ймовірно, було збито чотири дрони

Туск про атаку РФ: Зафіксовано 19 порушень повітряного простору Польщі, ймовірно, було збито чотири дрони

11:02 10.09.2025
НАТО не розглядає вторгнення БпЛА в Польщу як російську атаку – ЗМІ

НАТО не розглядає вторгнення БпЛА в Польщу як російську атаку – ЗМІ

10:38 10.09.2025
Президент Євроради: Події минулої ночі є яскравим нагадуванням про те, що безпека одного – це безпека всіх

Президент Євроради: Події минулої ночі є яскравим нагадуванням про те, що безпека одного – це безпека всіх

10:34 10.09.2025
Зеленський: Україна готова надати Польщі дані щодо вторгнення російських дронів

Зеленський: Україна готова надати Польщі дані щодо вторгнення російських дронів

10:23 10.09.2025
Туск про атаку російських БпЛА: Польща готова відбити подібні провокації та атаки

Туск про атаку російських БпЛА: Польща готова відбити подібні провокації та атаки

10:19 10.09.2025
Глава дипломатії ЄС про дрони на території Польщі: Є ознаки, що це було навмисне, а не випадкове порушення

Глава дипломатії ЄС про дрони на території Польщі: Є ознаки, що це було навмисне, а не випадкове порушення

ВАЖЛИВЕ

Держетнополітики просить суд припинити діяльність УПЦ (МП) і передати державі її майно, кошти та інші активи

Близько 20 російських дронів могли здійснити рух у повітряний простір Польщі – Зеленський

ЄС виділив близько EUR170 млрд військової та фінансової допомоги Україні з 2022 року

Туск про атаку РФ: Зафіксовано 19 порушень повітряного простору Польщі, ймовірно, було збито чотири дрони

Президентка ЄК: Працюємо над 19-м пакетом санкцій проти РФ, прагнемо пришвидшити відмову від російського палива

ОСТАННЄ

Держетнополітики просить суд припинити діяльність УПЦ (МП) і передати державі її майно, кошти та інші активи

Російський БпЛА атакував цивільне авто в Куп'янському районі, постраждали 5 людей

Сибіга: Системи ППО України та партнерів мають спільно перехоплювати ракети і дрони РФ, це не втягне нікого у війну

Шмигаль озвучив перелік ключових домовленостей 30-го засідання у форматі "Рамштайн"

ЄС виділив близько EUR170 млрд військової та фінансової допомоги Україні з 2022 року

Мінкультури пропонує запровадити можливість підтримки довгострокових проєктів УКФ

Президентка ЄК: Працюємо над 19-м пакетом санкцій проти РФ, прагнемо пришвидшити відмову від російського палива

Президентка ЄК оголосила про дроновий альянс з Україною, ЄС виділить EUR6 млрд

Навроцький: Ми обговорили можливість застосування статті 4 Північноатлантичного договору

ЄС разом з Україною проведе саміт за повернення українських дітей, викрадених РФ, - президентка ЄК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА