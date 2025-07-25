Посол ЄС в Україні: поговорили з генпрокурором про необхідність незалежного функціонування НАБУ та САП

Фото: https://x.com/kmathernova/

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова поговорила з генеральний прокурором Русланом Кравченко про необхідність забезпечення незалежного функціонування Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в контексті реформування органів прокуратури.

"Поговорила з новопризначеним генеральним прокурором Кравченко про необхідність продовження реформи прокуратури для забезпечення неухильного та незалежного функціонування НАБУ та САП", - написала Матернова в соцмережі Х в п'ятницю.

Вона також зазначила, що збереження цього імпульсу має вирішальне значення для притягнення до відповідальності за воєнні злочини РФ, включаючи сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом.