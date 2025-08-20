Інтерфакс-Україна
Події
09:56 20.08.2025

В Нацкомісії зі стандартів держмови розповіли про умови для відмови у видачі сертифіката про рівень володіння мовою

В Національній комісії зі стандартів державної мови розповіли за яких умов можуть відмовити у видачі державного сертифіката про рівень володіння державною мовою.

Згідно з повідомленням Нацкомісії, вона має право відстежувати перебіг іспиту безпосередньо або із застосуванням засобів віддаленого доступу та у зв’язку з неможливістю встановити результати іспиту й визначити рівень володіння державною мовою на підставі підсумкового електронного протоколу перевірки відмовити претенденту у видачі державного сертифіката про рівень володіння державною мовою.

У відомстві розповіли, що згідно з інструкцією претендентам заборонено: проносити до приміщення небезпечні предмети та речовини, що можуть створити загрозу життю та здоров'ю інших осіб, які перебувають у місці проведення іспиту, а також предмети, які можуть заважати проведенню іспиту; порушувати дисципліну та загальноприйняті правила поведінки; покидати місце складення іспиту без дозволу та супроводу інструктора (одночасно з аудиторії в супроводі інструктора може вийти один претендент / одна претендентка); мати на столі будь-які речі, окрім води, ліків, документа, який посвідчує особу, ручки та листка для чернетки, виданого інструктором; спілкуватися в будь-якій формі під час виконання завдань з іншими претендентами або третіми особами; списувати відповіді; користуватися довідниками, посібниками, підручниками, словниками; використовувати будь-які інші джерела інформації на паперових або електронних носіях; читати перед камерою заздалегідь заготовлені тексти; самовільно змінювати тему повідомлення в межах усної частини іспиту; використовувати засоби зв'язку, пристрої для зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, що не передбачені процедурою проведення іспиту; копіювати завдання з екрана комп'ютера.

Зазначається, що Комісія з допомогою інструкторів, які супроводжують перебіг іспиту в уповноваженій установі, та екзаменаторів, які перевіряють усну частину іспиту (монолог) та завдання відкритого типу письмової частини іспиту (переказ), а також із застосуванням засобів віддаленого доступу фіксує всі випадки технічної несправності (збоїв) під час проведення іспиту, а також порушення з боку претендентів вимог порядку та інструкцій в підсумкових електронних протоколах перевірки, що є підставою для ухвалення рішення Комісії про відмову у видачі державних сертифікатів.

"Перелік осіб, яким відмовлено у видачі державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою у зв’язку із порушенням вимог порядку та інструкцій під час складання іспиту, наведено в Додатку 2 до цього рішення. Такі особи відповідно до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" отримують можливість повторно скласти іспит не раніше ніж через 4 місяці", - йдеться в повідомленні.

Водночас, якщо особам відмовлено у видачі державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою у зв’язку з технічними проблемами під час складання іспиту, вони одразу отримують право на повторне складання іспиту.

