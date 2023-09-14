Медцентр "Лелека" планує продовжити сертифікат JCI, що підтверджує стандарти якості в охороні здоров'я

Багатопрофільний медцентр "Лелека" планує продовжити міжнародний сертифікат JCI (Joint Commission International), що підтверджує стандарти якості в охороні здоров'я, повідомив операційний директор медцентру Вадим Зукін.

"У грудні 2022 року багатопрофільний медцентр "Лелека" надав до спілки акредитації JCI підтвердження своєї діяльності, і термін дії сертифіката було продовжено на один рік. У грудні 2023 року ми плануємо пройти повноцінну онлайн-перевірку міжнародними аудиторами", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" напередодні Всесвітнього дня безпеки пацієнтів, який відзначають 17 вересня.

За словами Зукіна, великою перевагою JCI є те, що його впровадження "вимагає постійного життя за певними стандартами, тому безпосередньо підготовка до перевірок не потребує багато часу, адже ми щодня виконуємо всі вимоги".

Коментуючи можливість дотримання стандартів JCI під час воєнного стану, Зукін наголосив, що "стандарти JCI при впровадженні глибоко вкорінюються в корпоративну культуру лікарні, й медики навіть під час війни не можуть уявити свою діяльність по-іншому, ніж із дотриманням стандартів JCI".

"Коли 2022 року через об'єктивні причини акушерське відділення медцентру "Лелека" протягом кількох місяців працювало на базі одного з державних пологових будинків, наше керівництво не ставило за мету провадити там діяльність за стандартами JCI. Однак завдяки тому, що всі працівники нашої команди по-іншому вже не можуть працювати, ми зробили все можливе для дотримання стандартів JCI навіть у період тимчасової релокації", - сказав він.

При цьому Зукін не очікує найближчим часом активізації отримання міжнародних сертифікатів українськими клініками. Водночас, на його думку, низка великих приватних українських клінік готова до впровадження таких стандартів.

"Такої кількості госпіталів з акредитацією JCI, як, наприклад, в Ізраїлі або ОАЕ, найближчим часом в Україні очікувати не варто. Але справді є кілька великих приватних лікарень, які, переконаний, здатні підтягнути свій рівень до стандартів JCI й отримати акредитацію. Очевидно, якби не повномасштабна війна, то медичних центрів, котрі отримали акредитацію цієї престижної системи, було би більше", - сказав він.

Зукін наголосив, що "через військову агресію Росії більшість приватних медзакладів стикнулися зі значними фінансовими проблемами, розв'язання яких потребує багато часу, ресурсів і зусиль. Проте всі вони точно продовжують дотримуватися стандартів якості та безпеки діяльності лікарень, не послаблюючи контроль цього напряму".

"Очевидно, що наразі не йдеться про отримання акредитації JCI державними закладами. Принаймні найближчим часом. Серед причин - економічні чинники, зокрема недостатня диференціація тарифів НСЗУ за медичну допомогу, залежно від рівня якості та безпеки", - сказав він.

Зукін зазначив, що "якість медицини не вимірюється лише стандартами JCI, є інші, менш популярні, але серйозні системи контролю якості".

"Є приклад інших країн, наприклад Чехії, де взяли за основу стандарти JCI під час реформування власної національної системи акредитації", - сказав він.

Сертифікація Joint Commission International (США) вважається найпрестижнішою міжнародною системою акредитації медичних закладів, що має на меті стимулювати постійне покращення роботи медичних організацій світу та їхню відповідність високим вимогам, узгодженим на міжнародному рівні. Використання стандартів JCI передбачає найвищий рівень медичної організації.

Акредитація JCI розглядається як золотий стандарт якості в охороні здоров'я у світі.

Наразі JCI акредитовані медичні заклади в США і більше ніж у 85 інших країнах світу. Всесвітня організація охорони здоров'я (World Health Organization) визнала стандарти JCI найвищим рівнем медичної якості та безпеки.

Багатопрофільний медцентр (БМЦ) "Лелека" пройшов сертифікацію JCI в грудні 2019 року і став першою в Україні клінікою, яка успішно пройшла акредитацію JCI. Центр отримав Золоту медаль підтвердження якості (Gold Seal of Approval) від JCI.

Стандарти JCI є найскладнішими для впровадження порівняно з іншими системами якості, що існують у світі. Водночас вони є найефективнішими у світі. Для отримання акредитації JCI команда БМЦ "Лелека" розпочала підготовку, яка тривала майже два роки, ще на початку 2018 року. Такий короткий термін налаштування всіх процесів вважається майже рекордним, зазвичай така підготовка триває 3-5 років.

У процесі акредитації лікувального закладу здійснюється всебічна детальна перевірка - від дипломів лікарів і маркування ліків до заходів протипожежної безпеки. Особлива увага приділяється правам пацієнта та їх реалізації. Одним із головних чинників є те, що акредитація JCI - це не статичний процес, а програма постійного вдосконалення та розвитку.