Інтерфакс-Україна
Економіка
18:59 10.09.2025

"Укрнафта" першою у нафтогазовій галузі України отримала сертифікат ISO 29001

2 хв читати
"Укрнафта" першою у нафтогазовій галузі України отримала сертифікат ISO 29001

АТ "Укрнафта" стало першою компанією нафтогазової галузі України, що отримало сертифікат ISO 29001, повідомила компанія у середу.

"Цей міжнародний стандарт визначає вимоги до систем управління якістю для компаній, що працюють у нафтовій, нафтохімічній та газовій промисловості. Він базується на ISO 9001, але включає додаткові критерії з управління, проєктування, розробки, виробництва, сервісу тощо", - зазначили в "Укрнафті".

ISO 29001 гарантує стабільність якості продукції й сервісу, мінімізацію виробничих ризиків та підвищення ефективності бізнес-процесів.

Сертифікація відкриває компанії доступ до участі у міжнародних закупівлях та великих інфраструктурних проєктах, а також підвищує довіру банків, партнерів та міжнародних фінансових організацій.

"Для нас це підтвердження того, що "Укрнафта" працює за міжнародними правилами і є надійним постачальником, здатним конкурувати на глобальному рівні", – зазначив в.о. голови правління "Укрнафта" Юрій Ткачук.

Сертифікацію проведено органом "Технічні та Управлінські Послуги", акредитованим Національним агентством з акредитації України. За результатами аудиту компанія підтвердила повну відповідність вимогам стандарту.

"Отримання сертифікату ISO 29001 – це ще один крок до впровадження світових стандартів корпоративного управління та найкращих практик OECD в "Укрнафті", - наголосили у товаристві.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК.

Компанія володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ. На її балансі - 1832 нафтові та 154 газові видобувні свердловини.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.

Чистий прибуток "Укрнафти" за підсумками 2024 року - 16,38 млрд грн.

Теги: #сертифікат #укрнафта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:09 08.09.2025
АТ «Укрнафта» за перше півріччя 2025 року отримала 5,2 млрд грн чистого прибутку

АТ «Укрнафта» за перше півріччя 2025 року отримала 5,2 млрд грн чистого прибутку

12:19 08.09.2025
"Укрнафта" і "ТОКА" відкрили першу спільну зарядну станцію для електромобілів у Хмельницькому

"Укрнафта" і "ТОКА" відкрили першу спільну зарядну станцію для електромобілів у Хмельницькому

12:24 04.09.2025
"Укрнафта" у I пів. отримала 5,2 млрд грн чистого прибутку

"Укрнафта" у I пів. отримала 5,2 млрд грн чистого прибутку

10:20 04.09.2025
"Укрнафта" продовжує впроваджувати стандарти API, що сприяють взаємозамінності обладнання та ефективності процесів

"Укрнафта" продовжує впроваджувати стандарти API, що сприяють взаємозамінності обладнання та ефективності процесів

20:31 03.09.2025
Укрнафта продовжує покращувати умови роботи своїх фахівців

Укрнафта продовжує покращувати умови роботи своїх фахівців

09:56 20.08.2025
В Нацкомісії зі стандартів держмови розповіли про умови для відмови у видачі сертифіката про рівень володіння мовою

В Нацкомісії зі стандартів держмови розповіли про умови для відмови у видачі сертифіката про рівень володіння мовою

09:54 27.02.2025
При розробці сертифікатів неодруженого в "Дії" бюджетні кошти не використовувались - Мінцифри

При розробці сертифікатів неодруженого в "Дії" бюджетні кошти не використовувались - Мінцифри

15:11 11.12.2023
"Київтеплоенерго" отримало сертифікат відповідності ISO 14001:2015 "Система екологічного управління"

"Київтеплоенерго" отримало сертифікат відповідності ISO 14001:2015 "Система екологічного управління"

19:48 14.09.2023
Медцентр "Лелека" планує продовжити сертифікат JCI, що підтверджує стандарти якості в охороні здоров'я

Медцентр "Лелека" планує продовжити сертифікат JCI, що підтверджує стандарти якості в охороні здоров'я

13:39 23.11.2022
ДП МЗУ отримало міжнародний сертифікат за антикорупційним стандартом

ДП МЗУ отримало міжнародний сертифікат за антикорупційним стандартом

ВАЖЛИВЕ

Україна оголосила конкурси на угоди з розподілу продукції на Межигірську та Свічанську вуглеводневі ділянки

Уряд призначив трьох членів НКРЕКП

НБУ сподівається на врахування його інфляційних цілей урядом

НБУ сподівається на вирішення зовнішньоторговельного дефіциту в середньостроковій перспективі природним шляхом

НБУ фіналізує законопроєкт для подання заявки на отримання еквівалентності в банківському регулюванні ЄС

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" потребує запровадження ПСО для пасажирських перевезень – перша заступниця голови комітету Ради

Держенергонагляд зафіксував близько 350 зауважень до стану протиаварійної автоматики в обленерго та споживачів

Кількість платників податків в серпневому оновленні "Клубу білого бізнесу" зменшиться на 26% - ДПС

НКРЕКП здійснює попереднє дослідження щодо можливих зловживань на оптовому енергоринку у серпні-вересні 2025р.

Бізнес закликав Мінфін, Мінрозвитку та комітети Ради звільнити від земельного податку залізничні ділянки

"Укренерго" реалізує заходи для приєднання до європейських платформ балансуючої енергії ENTSO-E

Уряд пропонує дозволити використання власних рахунків при продажах на ЦП до трьох разів/рік обсягом до EUR2 тис.

Доходність ОВДП на аукціонах залишилася незмінною напередодні засідання НБУ щодо облікової ставки

НКЦПФР пропонує відтермінувати передачу Нацбанку 25% держчастки Нацдепозитарію

В умовах профіциту е/е генкомпанії занижують цінові заявки на РДН, щоб не попасти на балансуючий ринок – представник "Укренерго"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА