"Укрнафта" першою у нафтогазовій галузі України отримала сертифікат ISO 29001

АТ "Укрнафта" стало першою компанією нафтогазової галузі України, що отримало сертифікат ISO 29001, повідомила компанія у середу.

"Цей міжнародний стандарт визначає вимоги до систем управління якістю для компаній, що працюють у нафтовій, нафтохімічній та газовій промисловості. Він базується на ISO 9001, але включає додаткові критерії з управління, проєктування, розробки, виробництва, сервісу тощо", - зазначили в "Укрнафті".

ISO 29001 гарантує стабільність якості продукції й сервісу, мінімізацію виробничих ризиків та підвищення ефективності бізнес-процесів.

Сертифікація відкриває компанії доступ до участі у міжнародних закупівлях та великих інфраструктурних проєктах, а також підвищує довіру банків, партнерів та міжнародних фінансових організацій.

"Для нас це підтвердження того, що "Укрнафта" працює за міжнародними правилами і є надійним постачальником, здатним конкурувати на глобальному рівні", – зазначив в.о. голови правління "Укрнафта" Юрій Ткачук.

Сертифікацію проведено органом "Технічні та Управлінські Послуги", акредитованим Національним агентством з акредитації України. За результатами аудиту компанія підтвердила повну відповідність вимогам стандарту.

"Отримання сертифікату ISO 29001 – це ще один крок до впровадження світових стандартів корпоративного управління та найкращих практик OECD в "Укрнафті", - наголосили у товаристві.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК.

Компанія володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ. На її балансі - 1832 нафтові та 154 газові видобувні свердловини.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.

Чистий прибуток "Укрнафти" за підсумками 2024 року - 16,38 млрд грн.