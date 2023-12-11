"Київтеплоенерго" отримало сертифікат відповідності ISO 14001:2015 "Система екологічного управління"

Комунальне підприємство (КП) "Київтеплоенерго" (КТЕ) отримало сертифікат відповідності вимогам міжнародного стандарту ISO 14001:2015 "Система екологічного управління".

"Аудитори підтвердили відповідність екологічного менеджменту та стандартів підприємства міжнародним нормам, які значно суворіші за українські", - повідомила компанія в понеділок.

Як зазначили в КТЕ, для підвищення ефективності централізованого теплопостачання та відповідності європейським екологічним стандартам підприємство понад три роки вдосконалювало систему екологічного управління.

У жовтні-листопаді 2023 року "Київтеплоенерго" успішно пройшло сертифікаційний аудит, за підсумками якого отримало сертифікат відповідності системи екологічного менеджменту стандарту ISO 14001:2015 з міжнародного реєстру сертифікованих організацій G-CERTI.

Забезпечення відповідності європейським екологічним вимогам - один із стратегічних напрямів розвитку підприємства. Це передбачає мінімізацію негативного впливу на навколишнє середовище, поліпшення екологічних показників роботи підприємства через управління екологічними ризиками.

"Удосконалення системи управління спрямоване на оптимізацію використання енергоресурсів за рахунок впровадження сучасних енергоощадних технологій, проєктів із декарбонізації столичної енергетики. А це, своєю чергою - невід'ємна складова побудови енергоефективної та конкурентоспроможної централізованої системи теплопостачання", - прокоментували на підприємстві.

КТЕ щорічно підтверджуватиме дотримання сертифікаційних норм та удосконалення системи екоменеджменту під час міжнародних аудитів відповідності.

"Варто зазначити, що в рамках Національного плану скорочення викидів для мінімізації негативного впливу на атмосферне повітря "Київтеплоенерго" має забезпечувати поступове скорочення викидів усіх включених до плану спалювальних установок та проводити їхню модернізацію", - зазначили в компанії.

Як пояснили в КТЕ, за підсумками реалізації Нацплану екологічність роботи спалювальних установок енергетичних підприємств відповідатиме вимогам Директиви Європейського союзу 2010/75/ЄС.