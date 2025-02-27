При розробці сертифікатів неодруженого в "Дії" бюджетні кошти не використовувались - Мінцифри

При розробці сервісу сертифікатів неодруженого і неодруженої в застосунку "Дія" бюджетні кошти не використовувались, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"При проведенні робіт з модернізації програмного забезпечення мобільного додатка Порталу "Дія" ("Дія") в частині електронної послуги Актові записи, а саме: щодо відображення сертифікату неодруженого/неодруженої, технічним адміністратором Порталу "Дія" бюджетні кошти не використовувались", - йдеться у відповіді Мінцифри на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Також зазначається, що в 2025 році бюджетні кошти не передбачаються на підтримку і реалізацію сервісу сертифікатів неодруженого і неодруженої в "Дії".

14 лютого у "Дії" з'явилася можливість задекларувати статус холостяка чи холостячки для пошуку пари. Зокрема, в застосунок додали сертифікат неодруженого й неодруженої, який є неофіційним документом, але дані перевіряють у реєстрі ДРАЦС.