Зеленський замінив Еміне Джапарову на Ірину Боровець на посаді голови Нацкомісії України у справах ЮНЕСКО - указ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Еміне Джапарову від виконання обов'язків голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, призначивши на цю посаду заступника міністра закордонних справ Ірину Боровець.

Відповідний указ №330/2024 "Про голову Національної комісії України у справах ЮНЕСКО" опубліковано в середу ввечері на сайті Офісу президента.

"На зміну статті 2 Указу президента України від 9 листопада 1995 року № 1022/95 "Про Національну комісію України у справах ЮНЕСКО" ... призначити Боровець Ірину Геннадіївну - заступника міністра закордонних справ України - головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, звільнивши від виконання цих обов'язків Е.Джапарову", - ідеться в тексті документа.

2 квітня Еміне Джапарова була також звільнена з посади першого заступника міністра закордонних справ України.