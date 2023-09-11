Кабмін розпочав дисциплінарне провадження стосовно керівництва та членів Нацкомісії зі стандартів державної мови

Кабінет Міністрів України відкрив дисциплінарне провадження стосовно голови, заступника голови та членів Національної комісії зі стандартів державної мови, водночас у документі не зазначено, з якої саме причини розпочато дисциплінарне провадження.

"Порушити дисциплінарне провадження стосовно голови Національної комісії зі стандартів державної мови Мозгунова Володимира Володимировича, заступника голови зазначеної комісії Мирончука Олександра Яковича, членів зазначеної комісії Ковтунець Оксани Степанівни, Новікової Ольги Олександрівни, Мазур Наталії Василівни, Мазурик Данути Володимирівни, Чернобров Юлії Анатоліївни", - йдеться в розпорядженні уряду №780 від 8 вересня.

Зокрема, Комісія з питань вищого корпусу державної служби має в місячний строк здійснити відповідне дисциплінарне провадження та про результати поінформувати уряд.