Роботу Нацкомісії зі стандартів державної мови відновлено

У Міністерстві освіти і науки заявляють про відновлення роботи Національної комісії зі стандартів державної мови.

"Національна комісія зі стандартів державної мови відновила роботу, про що повідомляється на офіційному сайті", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

У відомстві зазначають, що 9 лютого відбулося засідання Нацкомісії, під час якого було ухвалено рішення призначити тимчасовим виконувачем обов'язків голови комісії Володимира Мозгунова.

Пізніше через конфлікт усередині комісії 14 лютого під головуванням міністра освіти і науки Сергія Шкарлета відбулася нарада, в якій взяли участь фахівці секретаріату Кабінету Міністрів, Міносвіти, Національного агентства з питань державної служби та всі члени Нацкомісії зі стандартів держмови. "Учасники обговорювали проблемні питання організації роботи комісії, також було рекомендовано ініціювати створення міжвідомчої робочої групи з перевірки стану виконавської дисципліни у Нацкомісії", - йдеться в повідомленні.

Про результати наради державний секретар Міносвіти Сергій Захарін поінформував членів комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики під час засідання 16 лютого.

"Національна комісія зі стандартів державної мови є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через міністра освіти і науки. МОН закликає всіх членів Національної комісії зі стандартів державної мови, незалежно від своїх переконань, зробити все можливе, щоб комісія повноцінно виконувала повноваження", – зазначив Захарін.

Водночас Орися Демська вважає неправомірними дії, що відбулися в Нацкомісії.

"Інформую суспільство, що я все ще зберігаю цифрову печатку Національної комісії зі стандартів державної мови. Ніхто не звертався до мене і не надавав мені належно оформлених документів, на підставі яких я могла б її передати. Після 9.02.2022 жодних дій, пов'язаних із її використанням, я не вчиняла. Тому будьте уважні, будь-який документ чи державний сертифікат, на якому стоятиме цифрова печатка Національної комісії зі стандартів державної мови, матиме сумнівний характер з погляду правової легітимності", - написала вона у Facebook.

Як повідомлялося, 11 лютого у Національній комісії зі стандартів державної мови заявили про спробу рейдерського захоплення відомства окремими членами комісії, зокрема про спроби окремих членів комісії незаконно захопити владні повноваження. "Найбільш неприємним моментом у цій сумній історії про наругу над законністю є те, що Володимир Мозгунов (член комісії – ІФ) публічно заявляв про причетність до цього міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета", - йшлося в заяві.

У зв'язку з цим у Нацкомісії зі стандартів держмови закликали уряд зупинити незаконні процеси у комісії, сприяти відновленню її нормальної роботи, а також подали заяву до Генеральної прокуратури України, Державного бюро розслідувань, Національної поліції України.

Через кілька днів за дорученням прем'єра у Міністерстві освіти було проведено зустріч із зацікавленими сторонами, за підсумками якої вирішено, що для розв’язання проблем у Нацкомісії зі стандартів держмови буде створено міжвідомчу робочу групу для перевірки роботи та стану виконавської дисципліни у відомстві.

Після цієї наради голова Нацкомісії Орися Демська заявила, що дестабілізація в роботі відомства скоординована міністром освіти Шкарлетом, і вона має намір оскаржити порушення в суді.