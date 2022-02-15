Голова Нацкомісії зі стандартів держмови звинувачує Шкарлета у дестабілізації роботи комісії та має намір оскаржити порушення у суді

Голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська вважає, що дестабілізацію у роботі відомства скоординував міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, і має намір оскаржити порушення у суді.

"Я не тримаюся за посаду голови комісії. Річ зовсім не у посадах. Я пишаюся тим, що нам вдалося запустити цей проєкт і норма закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" запрацювала: десятки тисяч сертифікатів про рівень володіння державною мовою! Ми це зробили! І тепер ми просто зобов’язані вберегти", - написала Демська у соціальній мережі Facebook.

Вона повідомила, що оскаржуватиме в судовому порядку події, що відбулися минулого тижня в Нацкомісії, оскільки має сумніви щодо їх законності.

"Я вважаю, що таке зухвале порушення процедурних моментів скоординоване міністром освіти і науки України. Вчора відбулася зустріч у МОНі, де були присутні всі члени комісії. Після цієї зустрічі у мене навіть нема сумнівів", - наголосила чиновниця.

Як повідомлялося, 11 лютого у Національній комісії зі стандартів державної мови заявили про спробу рейдерського захоплення відомства окремими членами комісії, зокрема про спроби окремих членів комісії незаконно захопити владні повноваження. "Найбільш неприємним моментом у цій сумній історії про наругу над законністю є те, що Володимир Мозгунов (член комісії – ІФ) публічно заявляв про причетність до цього міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета", - йшлося у заяві.

З огляду на це у Нацкомісії зі стандартів держмови закликали уряд зупинити незаконні процеси у комісії, сприяти поновленню її нормальної роботи, а також подали заяву до Генеральної прокуратури України, Державного бюро розслідувань, Національної поліції України.

Пізніше уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень заявив, що вкрай занепокоєний ситуацією навколо Нацкомісії та закликав прем'єра Дениса Шмигаля вжити невідкладних заходів щодо відновлення роботи відомства.

Через декілька днів за дорученням прем'єра у Міністерстві освіти було проведено зустріч із зацікавленими сторонами, за підсумками якої вирішено, що для вирішення проблем у Нацкомісії зі стандартів держмови буде створено міжвідомчу робочу групу для перевірки роботи та стану виконавської дисципліни у відомстві.