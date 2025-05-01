Мовний омбудсмен рекомендує Кабміну підготувати зміни до Виборчого кодексу щодо підтвердження володіння українською мовою кандидатами

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь рекомендує Кабінету міністрів України підготувати в 2025 році й подати на розгляд Верховної Ради проєкт закону щодо внесення змін до Виборчого кодексу та закону "Про всеукраїнський референдум" щодо підтвердження володіння українською мовою претендентами на виборчі посади.

"Підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проєкт закону щодо внесення змін до Виборчого кодексу України та до закону України "Про всеукраїнський референдум", яким передбачити, що: особи, які претендують на обрання на пост президента України, на обрання депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті, міської, селищної, сільської ради, на посаду сільського, селищного, міського голови, в обов’язковому порядку подають до відповідної виборчої комісії копію документа, що підтверджує відповідний рівень володіння державною мовою, а неподання копії такого документа є підставою для відмови в реєстрації", - ідеться в річному звіті уповноваженого із захисту державної мови про стан дотримання закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Також законопроєкт має передбачати, що однією з підстав дострокового припинення повноважень члена окружної, територіальної, дільничної виборчої комісії, члена окружної, дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, дільничної комісії з електронного голосування з всеукраїнського референдуму є повторне протягом року порушення ним вимог мовного закону в процесі виборів і референдумів.

Крім того, рекомендовано підготувати та подати на розгляд ВР України проєкти законів про внесення змін до законів "Про Кабінет Міністрів України", "Про Національну поліцію", "Про Державну кримінально-виконавчу службу", "Про Раду національної безпеки і оборони", "Про Представництво президента України в Криму", "Про місцеві державні адміністрації", "Про культуру", якими передбачити, що особи, які беруть участь у конкурсі (доборі) на відповідні посади або які призначаються на відповідні посади, в обов'язковому порядку подають копію документа, що засвідчує рівень володіння державною мовою.

Серед іншого рекомендується розробити та затвердити стратегічні документи щодо співпраці з закордонними українцями та щодо підтримки українців, що були змушені тимчасово виїхати за кордон у зв’язку із військовою агресією РФ.

Крім того, пропонується відновити роботу Експертної групи з питань мовної політики як консультативно-дорадчого органу при уряді.

Також рекомендується вжити необхідні заходи для підвищення інституційної спроможності Національної комісії зі стандартів державної мови для ефективної розробки передбачених законом стандартів та Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови для забезпечення повноцінної постійної роботи представників Уповноваженого із захисту державної мови в більшості областей України.

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