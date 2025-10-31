Інтерфакс-Україна
15:41 31.10.2025

Мовний омбудсмен стурбована повідомленнями про загрозу зняття з розгляду законопроєкту щодо оновлення перекладу Європейської хартії мов

Фото: https://mova-ombudsman.gov.ua/

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська закликає Кабінет міністрів і Верховну Раду усунути невизначеність у питанні офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

"Йдеться не лише про технічне уточнення тексту міжнародного документа. Йдеться про відновлення історичної справедливості і виправлення наслідків багаторічних маніпуляцій, закладених у часи політичної залежності України від москви. Ми не маємо права відступати саме тепер, коли триває війна за нашу ідентичність", - цитує Івановську пресслужба.

Уповноважена висловила стурбованість повідомленнями про загрозу зняття з розгляду Радою урядового законопроєкту №14120 "Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов".

За її словами, цей документ покликаний усунути фундаментальні спотворення, які були допущені під час ратифікації Хартії ще у 2003 році.

"Український текст Хартії тоді було навмисно перекручено - переклад зроблено з російської, а не з оригіналу англійською чи французькою мовами. Унаслідок цього було підмінено саму ідею документа: Хартія мала захищати мови, що перебувають під загрозою зникнення, а не мови "привілейованих" меншин", - нагадала вона.

Як повідомлялося, 10 жовтня Кабінет міністрів схвалено проект закону "Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов", яким пропонується виключити з російську з переліку мов, до яких застосовується режим захисту Європейською хартією.

В Україні Європейська хартія регіональних або міноритарних мов ратифікована законом від 15 травня 2003 року, який набув чинності 10 червня того ж року. 

30 жовтня голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що 29 жовтня, функціонери чи експерти Ради Європи змушували віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тараса Качку та голову Державної служби з етнополітики і свободи совісті Віктора Єленського зняти з розгляду Верховної Ради урядовий законопроєкт №14120 "Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської Хартії регіональних або міноритарних мов". 

В свою чергу, віцепремʼєр-міністр з гуманітарної політики України - міністр культури України Тетяна Бережна заявила, що ситуація довкола законопроєкту про оновлення офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов не настільки радикальна, і що йдуть консультації.

Теги: #мовний_омбудсмен #європейська_хартія

