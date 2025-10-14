Інтерфакс-Україна
10:57 14.10.2025

Мовний омбудсмен закликає українців долучитися до Радіодиктанту національної єдності-2025

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська закликає українців долучитися до Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності-2025. 

"Вже понад два десятиліття радіодиктант є доброю традицією, яка об’єднує українців незалежно від обставин та відстаней. Він показує, що українське слово звучить упевнено — і в школах, і в бібліотеках, і в кабінетах державної влади, і в оселях наших співгромадян у різних куточках світу", - йдеться в повідомленні мовного омбудсмена.

Івановська закликає кожного долучитися до цієї ініціативи, щоб вкотре підтвердити, що українська мова єднає і залишається головним символом державності.

Як повідомлялося, Всеукраїнський радіодиктант національної єдності-2025 відбудеться 27 жовтня в День української писемності та мови. Автором тексту буде письменниця Євгенія Кузнєцова, а читатиме текст акторка Наталія Сумська.

