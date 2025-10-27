В соцмережах дискутують про темп начитування Радіодиктанту національної єдності-2025

У соціальних мережах користувачі обговорюють Всеукраїнський радіодиктант національної єдності-2025, який відбувся в понеділок.

Причиною активних дискусій стало те, як цьогоріч текст був прочитаний народною артисткою України, акторкою Наталією Сумською: в дуже швидкому темпі, крім того, було поплутано речення місцями.

"Я думала, що традиційне написання радіодиктанту національної єдності, як завжди, буде приємним викликом. Виявилося воно неприємним стресом. Бо писати в тому темпі - навіть після зауважень ведучого Наталії Сумській - було нереально. Писала не як диктант, а як конспект - курка лапою, і де вже там думати про варіативну пунктуацію…", - написала в мережі Facebook комунікаційниця Ярина Ключковська.

Вона також зауважила, що в майбутньому треба більше попрацювати над інклюзивністю процесу написання диктанту, "бо можна мати сурдоперекладача в ефірі, але при цьому знехтувати підготовкою читця диктанту, який писатимуть люди різного віку, за різних обставин. Щоб диктант був справді диктантом єдності, а не змаганням стенографістів".

У свою чергу поетка Тетяна Власова висловила підтримку Сумській.

"Думаю, вона й сама розуміє, що сьогодні читання диктанту не вдалося, тож дуже хочеться попросити всіх не загострювати і не доводити аж до негативу. Ми ж пишемо Радіодиктант національної єдності не для того, щоб засмучуватися і сваритися. По суті це гарна розвага, яка ще й має здатність добряче нас об’єднувати. Сьогодні мільйони людей одночасно писали українською — і це головне", - додала вона у соцмережах.

Авторка цьогорічного тексту радіодиктанту письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова, коментуючи дискусію, процитувала рядок із диктанту: "Треба цілуватись, коли випадає нагода і казати те, що на думці…" і додала, що "про цілуватись - правда. Про казати те, що на думці теж, але ж не аж так..!! Тримайте себе в руках, ну".

Медійник і письменник Роман Голубовський жартома написав, що "мало що нас так обʼєднує, як ср***чі навколо радіодинктанту національної єдності".

Крім того, користувачі зробили зауваження Суспільному мовнику, що після написання радіодиктанту з ефіру було вимкнено Христину Гоянюк, львівʼянку, яка писала диктант вже 26-й раз, і сказала, що вперше за 26 років текст було прочитано так, що його було неможливо записати.

"Сьогодні під час прямого ефіру Радіодиктанту ведучий перервав пані Христину Гоянюк. Приношу за це вибачення. З цього питання ми проведемо окрему редакторську роботу. Ми цінуємо різні точки зору і не ховаємося від критики", - написав у відповідь у Facebook голова правління "Суспільне Мовлення" Микола Чернотицький.

Як повідомлялося, Всеукраїнський радіодиктант національної єдності-2025 відбувся в понеділок, 27 жовтня в День української писемності та мови. Авторкою тексту Радіодиктанту стала письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова, він називався"Треба жити!", а читала його народна артистка України, акторка Наталія Сумська.

До Радіодиктанту національної єдності-2023 долучилися понад пів мільйона людей. Близько 20 тис. листів надійшло на перевірку, а переможцями стали семеро осіб. Авторкою тексту Радіодиктанту-2023 була поетеса, перекладачка, авторка прозових творів, лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко, а читав радіодиктант актор і театральний режисер Олексій Гнатковський.

Радіодиктант національної єдності-2024 без помилок написала одна людина, а ще п’ятеро допустили по дві помилки. На перевірку надійшло понад 10 тис. текстів радіодиктанту, більшість із них електронною поштою, але були й паперові листи. Автором тексту радіодиктанту-2024 була письменниця Оксана Забужко, а читав текст поет Павло Вишебаба.

