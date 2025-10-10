Інтерфакс-Україна
11:39 10.10.2025

Автором тексту Радіодиктанту нацєдності-2025 буде письменниця Євгенія Кузнєцова, а читатиме текст акторка Наталія Сумська

Фото: https://corp.suspilne.media

Автором тексту Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності-2025 буде письменниця Євгенія Кузнєцова, а читатиме текст акторка та телеведуча Наталія Сумська.

"Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться у понеділок, 27 жовтня, в День української писемності та мови… Цьогоріч авторкою тексту стане українська письменниця, перекладачка та науковиця Євгенія Кузнєцова. Читатиме Радіодиктант народна артистка України, акторка та телеведуча Наталія Сумська. ", - йдеться в повідомленні "Суспільного".

Зазначається, що Кузнєцова розповіла, наскільки для неї цікавий і важливий досвід написання тексту для Радіодиктанту. 

"Запрошення написати текст для цьогорічного Радіодиктанту стало для мене одним із найкращих моментів цього року. Це велика радість — стати частиною цієї щорічної традиції, і я запрошую всіх написати цьогоріч Радіодиктант. Цей досвід єднає", - сказала вона. 

Як повідомлялося, до Радіодиктанту національної єдності-2023 долучилися понад пів мільйона людей. Близько 20 тис. листів надійшло на перевірку, а переможцями стали семеро осіб. Авторкою тексту Радіодиктанту-2023 була поетеса, перекладачка, авторка прозових творів, лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко, а читав радіодиктант актор і театральний режисер Олексій Гнатковський.

Радіодиктант національної єдності-2024 без помилок написала одна людина, а ще п'ятеро допустили по дві помилки. На перевірку надійшло понад 10 тис. текстів радіодиктанту, більшість із них електронною поштою, але були й паперові листи. Автором тексту радіодиктанту-2024 була письменниця Оксана Забужко, а читав текст поет Павло Вишебаба.

