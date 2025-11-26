На посилення обороноздатності Сумщини спрямовано понад мільярд гривень — ОВА

На посилення сил безпеки та оборони і захист цивільного населення Сумщини з початку року спрямовано понад мільярд гривень, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, 770 млн грн надійшли з місцевих бюджетів, ще понад 231 млн грн — з обласного бюджету.

"Ці ресурси спрямовані на ключові потреби підрозділів: БпЛА для роботи на передовій та прикриття області, засоби РЕБ/РЕР для протидії повітряним загрозам, фортифікаційні роботи та матеріально-технічне забезпечення військових частин", — зазначив Григоров у Телеграм-каналі.

Він додав, що влада постійно підтримує зв’язок із військовими та оперативно реагує на їхні потреби, а сили оборони Сумщини щодня відбивають частину ворожих загроз, що рятує життя людей.

"Ми робимо все можливе, щоб підрозділи мали більше інструментів і можливостей для своєї роботи та могли й надалі надійно захищати область", - пише Григоров.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/1182