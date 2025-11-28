Ворог вдарив по Сумщині та Херсону, постраждали 4 людей

Двоє жінок постраждали через атаку РФ на Сумщині, ще двох поранили росіяни в Херсоні, повідомили в Херсонській та Сумській ОВА.

Так, по Середино-Будській громаді на Сумщині росіяни вдарили з міномета. Постраждали дві сестри 44 і 49 років. Пошкоджень зазнав і будинок однієї з них.

Також орієнтовно о 20:20 росіяни атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона. 58-річна жінка та 59-річний чоловік дістали вибухові травми та уламкові поранення кінцівок.

Джерела: https://t.me/Sumy_news_ODA/39975

https://t.me/khersonskaODA/46401