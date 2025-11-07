Російські БпЛА продовжують атакувати громади Сумщини

Російські безпілотники продовжують атакувати громади Сумщини, повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Сьогодні ворожий БпЛА влучив у дорогу в Ковпаківському районі Сум. Це ділянка з жвавим рухом – дивом ніхто не постраждав. Пошкоджений один автомобіль", - написав він у телеграмі.

Також у Новослобідській громаді через удар ворожого дрона поранення отримала 74-річна жінка. Вона госпіталізована, стан середньої тяжкості.

У Середино-Будській громаді, де дрон поцілив у цивільну автівку, двоє пасажирів – 41-річна жінка та її 14-річний син – отримали медичну допомогу й лікуються амбулаторно. Вони були у тій машині, водій якої помер у лікарні.

