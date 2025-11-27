Інтерфакс-Україна
12:29 27.11.2025

Радіодиктант національної єдності-2025 без помилок написало 6 людей, ще 11 припустилися по одній помилці

Радіодиктант національної єдності-2025 без помилок написало шестеро людей, а ще одинадцятеро допустили по одній помилці, повідомляє Суспільний мовник.

Згідно з повідомленням "Суспільного", жодної помилки не припустились у Радіодиктанті шестеро людей: Голошивець Аліна, Данилюк Альона, Семенов Євгеній, Сидорук Ольга, Шура Галина і Щербина Дмитро, а з однією помилкою текст написали одинадцятеро людей.

Зазначається, що загалом на перевірку надійшло понад 11,2 тис. текстів Радіодиктанту, більшість з них електронною поштою, але є і паперові листи, які, зокрема, прислали з Італії, США та Бельгії. 

Мовник повідомив, що електронні листи надіслали цього року з різних куточків планети: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чорногорія, Швейцарія, Швеція, Шотландія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Грузія, Молдова, Німеччина, Норвегія, Естонія, Литва, Ізраїль, Ірландія, Велика Британія, Іспанія, Італія, Йорданія, Бразилія, Канада, США, Кіпр, Китай, Мальта, ОАЕ, ПАР, Туреччина, Японія, Південна Корея.

Раніше "Суспільне" повідомляло, що отримало майже 800 тис. переглядів Радіодиктанту на різних платформах мовника.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності-2025 відбувся 27 жовтня у День української писемності та мови. Авторкою тексту була письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова, а читала його народна артистка України, акторка Наталія Сумська.

Декілька днів поспіль у соціальних мережах користувачі активно обговорюють радіодиктант-2025. Причиною дискусій стало те, як цьогоріч текст був прочитаний Сумською: в дуже швидкому темпі, крім того, було поплутано речення місцями. Серед іншого, обговорювався і зміст.

Як повідомлялося, до Радіодиктанту національної єдності-2023 долучилися понад пів мільйона людей. Близько 20 тис. листів надійшло на перевірку, а переможцями стали семеро осіб. Авторкою тексту Радіодиктанту-2023 була поетеса, перекладачка, авторка прозових творів, лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко, а читав радіодиктант актор і театральний режисер Олексій Гнатковський.

Радіодиктант національної єдності-2024 без помилок написала одна людина, а ще п’ятеро допустили по дві помилки. На перевірку надійшло понад 10 тис. текстів радіодиктанту, більшість із них електронною поштою, але були й паперові листи. Автором тексту радіодиктанту-2024 була письменниця Оксана Забужко, а читав текст поет Павло Вишебаба.

 

